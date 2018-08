Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új vezető az MGYOSZ-nél, üzent is a kormánynak

Hibának tartja a MGYOSZ alelnöke, hogy sokszor a legkecsegtetőbb vállalkozói ötlet sem ér semmit, ha nincs meg a megfelelő kapcsolat, illetve hogy nem a jövőt megalapozó befektetésekre mennek el a pénzek, hanem a pályázati pénzekhez igazítják, hogy mit is csinálnak.

A mikro-, kis- és középvállalati szektor vállalkozásainak jó része csalódott, mert bár születtek elismerésre méltó és szép eredmények a gazdaság fehérítése érdekében (például az online pénztárgépek, az EKÁER vagy épp az online számlázás területén), még e szabályozók sem alkalmasak arra, hogy hatásosak legyenek az illegális tevékenységet végzőkkel szemben - mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Gablini Gábor, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke.

A zavarosban halászók nem a multik, hanem a mindennapi megélhetésükért küzdő kkv-k lehetőségeit szűkítik be. Az utóbbiak épp ezért várják el az államtól, hogy a szabályokat mindenkivel szemben tartassa be. Az alelnök egyetért Varga Mihály pénzügyminiszterrel abban, hogy az elmúlt években az uniós pályázati rendszer elkényelmesítette a vállalkozói kört. A mai helyzetben már nemcsak hiba, hanem bűn, hogy nem a jövőt megalapozó befektetésekre mennek el a pénzek, hanem a pályázati pénzekhez igazítják, hogy mit is csinálnak.

"Így nem lehet ésszerű iparpolitikát megvalósítani! Arról nem is beszélve, hogy sokszor a legkecsegtetőbb ötlet sem ér semmit, ha nincs meg a megfelelő kapcsolat. A gyáriparosok szövetsége támogatja, hogy a jövőben előtérbe kerüljenek az olyan megoldások, amelyeknél érdemi kockázat van. Bukás esetén a cégek ne csak a pályázati pénzt, hanem részben saját vagyonukat is kockáztassák" - mondta el Gablini a lapnak.

