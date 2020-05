Újabb 11 áldozata van itthon a koronavírus-járványnak

Péntekre újabb 88 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 2863-ra nőtt az igazolt pozitív esetek száma. Elhunyt újabb 11 krónikus beteg, ezzel 323-ra emelkedett a járvány áldozatainak a száma a koronavirus.gov.hu oldal adatai szerint.

A kórházakból eddig 609-en távoztak gyógyultan, jelenleg 983 koronavírusos beteget ápolnak különböző intézményekben, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat - írja a kormányzati tájékoztató oldal.

Az összes fertőzöttből Budapesten 1408 főt, Pest megyében 380 főt regisztráltak, azaz a fertőzöttek mintegy 62 százaléka él ezen a területen.

A hatósági házi karanténban lévők száma több mint 10 ezer, és 76 ezernél több PCR típusú labortesztet végeztek.

Világszerte 3,257 millió fertőzöttet, és 1,014 millió gyógyultat tartanak számon a Johns Hopkins egyetem adatai szerint. A halálos áldozatok száma meghaladja a 233 ezret.

Továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme.