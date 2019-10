Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb 22 terepjárót kaptak a halőrök

A korábban átadott 35 jármű után most 22 terepjárót kaptak a halőrök, a Toyota járműveket hétfőn adták át - közölte az MTI-vel a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz).

Domokos Erika , 2019. október 21. hétfő, 17:42 Fotó: Napi.hu / Szabó Dániel - A kép illusztráció.

A 22 terepjáró nettó vételára 165,88 millió forint, autónként 7,54 millió forint, amiből 70 százalék vissza nem térítendő állami és horgászszövetségi támogatás - írták közleményükben.

A terepjárók ötéves használói megállapodással kerülnek a végfelhasználókhoz, a sikeresen pályázó 17 horgászszervezethez, amelyek utóbb a Toyota járművek tulajdonosai lesznek.

A halőrök 2017-ben 20, 2018-ban 15 terepjárót kaptak hasonló módon.

A szövetség szerint a beszerzés újabb jelentős lépés a több mint 600 főt számláló, rendészeti vizsgával is rendelkező hivatásos horgászszervezeti halőrzés rendszerének technikai fejlesztésében. Az Agrárminisztérium a horgászszövetséggel, mint közfeladat-ellátó és stratégiai partnerével a megkötött szerződéseken keresztül a "halgazdálkodási feladatok támogatása" fejezeti előirányzatból, majd az állami horgászjegy bevételek átengedésével 2016-tól folyamatosan és kiemelten támogatja az állami tulajdonú természetes vizek halőrzésének fejlesztését. Már eddig is több ütemben adtak át a halőrzést támogató technikai eszközöket, halőri egyenruhákat, illetve folyamatban van a vízparti környezet karbantartását támogató és a vízminőséget megóvó-javító eszközök beszerzése és támogatása is - áll a közleményben.