Újabb 3 személynél diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzést

Magyarországon 16-ra nőtt a diagnosztizált új koronavírussal fertőzöttek száma. Egy iráni és két magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19) - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A kormányzati portál szerint egy, a Szent János kórházban már napok óta elkülönített magyar nőnél, egy újabb - a Szent László kórházban megfigyelés alatt álló - iráni diáknál (az első iráni beteg kontaktjánál), és egy, a napokban Izraelben járt magyar férfinél mutatták ki a Covid-19 fertőzést.

Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás.

Velük együtt hazánkban eddig 16 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 9 iráni, 1 brit, és 6 magyar állampolgár.

Közben csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon egy videoposztban jelentette be, hogy elhagyhatta a karantént Japánban az a magyar állampolgár, akinél a kétes világhírnévre szert tett szállodahajón, a Diamond Princessen diagnosztizálták február végén a koronavírust. Azt is hozzátette, hogy várhatóan még egy Németországban karanténba zárt magyar egyetemistát is kiengednek hamarosan.

Emellett azt is bejelentette, hogy vannak új esetek is: egy magyar állampolgár Vietnamban került karanténba, mert egy fertőzött személlyel utazott együtt egy gépen, az Oaklandben kikötött óceánjáró hajó fedélzetén két magyar állampolgár van, akikkel felvette a KKM a kapcsolatot, emellett négy magyar állampolgár tartózkodik olyan maldív-szigeteki üdülőkomplexumban, melyet a helyi hatóságok karanténintézkedés alá vontak. Minden korlátozó intézkedés alá vont magyar állampolgárral külföldön szintén felveszik a kapcsolatot és segítenek nekik, amiben a szabályok engedik - hangsúlyozta Szijjártó Péter.