Újabb áruból lett hiánycikk - ez lett a slágertermék

A maszkok egyik tartozékából, a kalapgumiból is hiány lett. A probléma nem csak Magyarországra, hanem Európára is igaz. A jó hír, hogy erre legalább van megoldás.

Az Index olvasói jelezték a portálnak, hogy sehol sem lehet kapni kalapgumit, ami ugyebár a védőmaszkok egyik "alkatrésze". A portál szerint a kalapgumi, hengeres kalapgumi, gumizsinór, gumiszalag, illetve gumipertli néven is futó árukból lett hiány, de nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában.

Leépülés után

A Magyar Könnyűipari Szövetség elnöke, Kokasné Palicska Lívia arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek a termékeknek a döntő többségét a Távol-Keleten gyártják, ahonnan most nem könnyű bármit is beszerezni. Egész Európában hiány van ezekből a textiltermékekből, mert a kontinensen leépült az iparág, a kevés megmaradt üzemet meg most, a járvány idején ugyan próbálják átállítani maszkok és más szükséges védőfelszerelések gyártására, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra - tette hozzá.

Szerinte a védőruhák helyzete a legnehezebb, "az a varroda, ami eddig ingeket varrt, nem tud egyik napról a másikra átállni speciális védőruha gyártására" - mondta.

A Magyar Könnyűipari Szövetség elnöke szerint jelenleg az egészségügy és a lakosság is nagy mennyiségben igényli az ilyen védőfelszereléseket, a megugrott keresletet a kevés megmaradt hazai gyártó igyekszik kielégíteni. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy sok cég fordul a szövetséghez, hogy pontosan milyen kialakítású védőfelszereléseket kell gyártani, de nem mindig tudnak nekik pontos felvilágosítást adni, mert sok mindenre egyszerűen nincsenek megfelelő szabványok. Az országos járványhelyzet mindenkit váratlanul ért -fűzte hozzá a szövetség vezetője.

Nem biztos, hogy tényleg véd a védőfelszerelés

Kokasné közölte, a kiemelt biztonságot nyújtó maszkok és védőruhák gyártása nem egyszerű, erre csak nagyon kevés cég alkalmas, és az ezekhez szükséges alapanyagokból is hiány van, ezek is főként Kelet-Ázsiában vannak. Továbbá arra is rámutatott az Indexnek, hogy

vannak cégek, amelyek egyéni védőeszközként reklámozzák a termékeiket, holott semmilyen ehhez szükséges tanúsítványuk nincs, sok olyan áru van forgalomban, ami nem biztos, hogy tényleg védelmet nyújt

Legalább az akarat megvan a kormány részéről

A szövetség elnöke megjegyezte, hogy a szándék és az akarat egyébként megvan a kormányzat részéről, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban már elindult a gondolkodás erről, de ez a szektor is tőkehiánnyal és likviditási gondokkal küzd. A döntéshozók folyamatosan dolgoznak a beszerzésen, tényleg minden követ megmozgatnak, de most minden ország erre törekszik, nem könnyű a helyzet - tette hozzá.

Egyébként a szövetség vezetője azt is elárulta, hogy a kalapgumi hiányában a sima kötözős megoldás is működőképes lehet a sebészeti maszkoknál.