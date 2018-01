Újabb bankjegy érkezik az ezres után - mutatjuk a tudnivalókat

Márciustól már fizethetünk az új ezressel, a sor végére maradt új ötszázasok pedig az idén mutatkoznak be a Magyar Nemzeti Bank menetrendje alapján. Összeállításunkból kiderül, hogy napirenden van-e az ötszázas fémérmére való cseréje, valamint, hogy mi szükség van bankjegycserére és miért nem vezetik be a műanyag bankót.

Az eredeti tervhez képest picit csúszik a forintbankjegyek 2014-ben elindított cseréjének befejezése. A tavaly ősszel bemutatott új - a réginél nehezebben hamisítható - új ezresek márciustól kerülnek forgalomba, a sor végére maradt az ötszázas, amelyre egy kicsit várni kell - derül ki a jegybank válaszából, amelyet a Napi.hu szerkesztőségi blogjának, a Bukszának adott.

Jövőre jön az új ötszázas

A korábban ismertetett menetrend szerint arra lehetett számítani, hogy az új ötszázast az idei bemutató után még ebben az évben megjelenik a forgalomban. A Buksza kérdésére azonban az MNB közölte: "Az új 500 forintos rendeleti kibocsátására és bemutatására ez év nyarán kerül sor. Ezt követően a jegybank elegendő időt és térítésmentes technológiai támogatást biztosít a készpénzforgalmi szereplők (így a különböző automatákat, pénzfeldolgozó gépeket üzemeltetők ) számára ahhoz, hogy berendezéseiket felkészíthessék az új bankjegyek kezelésére. Az új 500 forintosok fogalomba hozatalára ezt követően, várhatóan 2019 első negyedévében kerül majd sor."

Miért kell rá várni?

A jegybanki válasz a gyakorlatban azt jelenti, hogy idén nyáron már jogilag fizetőeszközzé válik az új ötszázas annak érdekében, hogy az automaták, pénzfeldolgozók beállíthassák és feltölthessék a gépeket, mire élesben is lehet majd fizetni az új bankjegyekkel. A felkészülési időszakra minden új bankjegy bevezetésénél szükség van, és ezért van az, hogy a hivatalos bemutató után nagyjából fél évvel lehet ténylegesen fizetni az új bankjeggyel.

Egy-egy bankjegy kivonása után azonban sietni kell a régiek bevonásával. A készpénzforgalomban párhuzamosan jelenlévő régi és új verziójú azonos címletű bankjegyek hosszabb távon már kedvezőtlenül befolyásolják a fokozatosan előtérbe kerülő pénzkezelő gépek, automaták használatát, ezért van szükség arra, hogy az új bankjegyek minél hamarabb átvegyék a szerepet. A régi kétezresek és ötezreseknél is gyorsan ment a dolog: az új bankjegyek tavaly márciusban kerültek forgalomban, a régiekkel pedig július végéig lehetett csak fizetni. (A megmaradt régi bankjegyeket a postákon és bankfiókokban a bevonás után 3 évig beváltják, az MNB pedig 20 évig ad helyettük újat.)

A Buksza évek óta rendszeresen érdeklődik a jegybanknál, hogy napirendre került-e az ötszázas címlet fémérmére történő cseréje. Az MNB erre most a korábbiakhoz hasonlóan azt válaszolta, nincs szó a cseréről. Tehát az ötszázas bankjegy marad továbbra is, csak megújított verzióban.

Mi haszna van ennek az egésznek?

A bankjegycserére részben azért van szükség, hogy a korábbinál biztonságosabb, azaz nehezebben hamisítható bankjegyek válthassák a régieket. A hamisítók ugyanis egyre profibb eszközökkel próbálkoznak.

Világszerte több olyan ország van, ahol az utóbbi években elindított bankjegycsere keretében műanyag - a szakzsargon szerint polimer - bankjegyeket vezettek be. Magyarország maradt a papíralapú bankjegyeknél. Bár a műanyag bankjegyek tartósabbak, ellenállóbbak papíralapú társaiknál, de hátrányuk is van. Például nehezebb őket összehajtani, ráadásul ha nedvesek lesznek, könnyen összetapadnak, utóbbi pedig a készpénzkezelésnél problémát jelenthet.

Az MNB kezében lévő Pénzjegynyomda egyik összeállítása szerint a műanyag bankjegyek speciális gyártói, nyomdatechnikai hátteret igényelnek, ezért csak szűk körben terjedtek el, például Ausztráliában, Kanadában vagy a szomszédos Romániában, amelynek korábban nem volt saját bankjegygyártása.

A Magyarországhoz hasonló méretű és saját bankjegygyártási kultúrával rendelkező országokban egy ilyen váltás rendkívül költséges és kockázatos lenne. A nemzetközi tapasztalatok szerint pedig a hamisítás elleni hatékony védelem és a tartósság a papíralapú bankjegyekkel is biztosítható. A most folyó bankjegycsere tehát azzal is magyarázható, hogy az új bankjegyek amellett, hogy nehezebben hamisíthatóak, a korábbiakhoz képest tartósabbak is.