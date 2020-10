Újabb esőzés érkezik

Alig hagyja el hazánkat az esős időt okozó légörvény, nyomában máris egy újabb érkezik csütörtök hajnalban. Éjszaka többfelé képződik pára-, illetve köd, majd napközben sokfelé várható újabb eső, zápor, sőt délnyugaton zivatar is lehet. Hajnalban fagy, délután néhol 20 fok várható - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Csütörtökre virradó éjszaka átmenetileg északon is csökken a felhőzet, de kisebb záporeső még lehet. Hajnaltájt délnyugat felől ismét növekedni kezd a felhőtakaró. Nagy területen párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet.

Csütörtökön tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, de kezdetben északkeleten lehet még némi napsütés. Délelőttől délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, sőt a délután második felében délen esetleg zivatar is kialakulhat. Éjszakára mindenütt mérséklődik a légmozgás, csütörtökön időnként megélénkül az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön északnyugaton, nyugaton 10 és 13, míg másutt 14 és 18 fok között alakul, de délkeleten akár 20 fok is lehet.

Pénteken gyengén és erősen felhős területekre, illetve időszakokra is számítani lehet. Kezdetben több helyen, majd főleg északon szórványosan előfordul eső, zápor. A Dunától keletre néhol zivatar is kialakulhat. Főleg hajnalban, reggel több helyen valószínű párásság, köd, rétegfelhőzet is. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten 17, 18 fokot is mérhetnek - írják a meteorológusok.

Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de napos körzetek, illetve időszakok is várhatók. Szórványosan előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, többfelé erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 1 és 8, a maximum-hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.