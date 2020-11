Újabb eurómilliárdokat kaphat a Magyarország Brüsszeltől

Kedden utalja át Magyarországnak az Európai Bizottság az európai munkahelyvédelmi program keretében jóváhagyott félmilliárd eurós hitel első, 200 millió eurós részletét - értesült a BruxInfo. A kifizetésre a sorrendben harmadik, 8,5 milliárd euró értékű kötvénykibocsátás után kerül sor.

Hamarosan megérkezik Magyarországra is az első uniós kölcsön, amelyhez a Covid-19 miatt a munkahelyek védelmére létrehozott európai védőhálóból lehet hozzájutni. A Bruxinfo értesülése szerint az Európai Bizottság kedden utalja át a még október első felében Magyarország számára megítélt 500 millió eurós hitelkeret első, 200 millió eurós részletét a kormánynak.

Az Európai Bizottság november 24-én, sorrendben harmadszor bocsátott ki úgynevezett SURE-kötvényeket, ezúttal 8,5 milliárd euró értékben, amit öt tagállam, köztük Magyarország között osztanak majd el.

A 100 milliárd euró összegű munkahelyvédelmi alap (SURE) olyan részmunkaidős vagy rövidített munkaidős (Kurzarbeit) programokat finanszíroz, amelyek segítségével a cégeknek nem kell tömegesen elbocsátaniuk alkalmazottaikat a koronaválság miatt.

A 100 milliárd euró összegű uniós védőháló forrásaira eddig 18 tagállam jelentkezett be, köztük Magyarország, amely brüsszeli források tájékoztatása szerint eredetileg 1 milliárd euró kölcsönre jelentett be igényt még augusztus elején A hosszan elhúzódó tárgyalások végén a Bizottság, majd a Tanács valamivel több mint 504 millió eurós kölcsönt hagyott jóvá, aminek tehát most fizeti ki Brüsszel az első, 200 millió eurós részletét.

A kedvezményes hitelt maximum 15 éven belül kell visszafizetnie Magyarországnak. A jóváhagyott keret nagyjából felét egészségüggyel kapcsolatos intézkedésekre lehet majd felhasználni, míg a másik feléből a legnagyobb hányad (113,7 millió euró) azon költségek (640 millió euró) egy részének a fedezésére megy majd, amelyeket február 1. óta fordított a kormány a költségvetésből a rövid idejű munkaprogramokhoz hasonló intézkedések finanszírozására.