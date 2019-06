Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb fejlemény a Hableány-katasztrófa ügyében

A Hableány hatósági szemléjén a szakértők elfordítva találták a hajó kormánylapátját, ami arra utal, hogy az utolsó pillanatban még menekülni akarhatott a kapitány a halálos csapdából. A nyomozó hatóság cserbenhagyás és segítségnyújtás elmulasztása miatt is nyomoz - értesült a Magyar Nemzet.

Szepesi Anita , 2019. június 27. csütörtök, 07:15 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

Az utolsó pillanatokban megpróbálta elkerülni az ütközést a Hableány kapitánya, elforgatta a sétahajó kormányát, hogy kikerülje a minden figyelmeztetés nélkül balról előzni akaró Viking Sigynt, ám elkésett a manőverrel. A szállodahajó utolérte, a hajó tatjának bal oldalához ütközve maga alá gyűrte, majd a víz alatt hosszanti és keresztirányban is megpörgette a Hableányt. A Magyar Nemzet értesülése szerint a hatósági szemlebizottság a Csepeli Szabadkikötőben a sétahajó roncsát vizsgálva ugyanis megállapította egyebek mellett, hogy a kormánylapát 11 fokkal tér ki az egyenestől.

Az ezertonnás Sigyn, 13-14 kilométer/órás sebességgel nekiütközve a negyventonnás Hableánynak, végigroncsolta a sétahajó bal oldalát a tattól a kormányállásig, hatvan centiméteres, félkör alakú mélyedést vájva a félméterenként merevítőoszlopokkal megerősített, öt centiméter vastagságú acéllemezből épült hajótestbe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vizsgálja a cserbenhagyásnak illetve az elsősegélynyújtás elmulasztásának a lehetőségét is - fejtette ki a lapnak a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvédek egyike, Sógor Zsolt.

Véleménye szerint ha a kiváló manőverezőképességű és hajtómotoronként 2000 lóerős Sigyn azonnal megáll és vízre bocsátja mentőcsónakjait, úgy több ember életét is megmenthették volna. Kérdés az is, hogy a Sigyn mögött egy percen belül a tragédia helyszínére érkező Viking Ingvi személyzete miért nem mentette a vízbe esetteket, miért hajózott át megállás nélkül a roncs felett. Sógor Zsolt azt valószínűsíti, hogy az ügyet várhatóan 2020 márciu­sáig fejezhetik be, s ezután következhet a vádemelés.

A Viking Sigyn szállodahajó május 29-én, előzés közben letarolta az előtte haladó Hableány sétahajót, amely 35 utassal a fedélzetén azonnal elsüllyedt. A tragédiát hét távol-keleti turista élte túl, hét honfitársuk holttestét egy órán belül kiemelték a vízből. A hajó kétfős magyar személyzete és 26 dél-koreai turista életét vesztette a katasztrófában Három eltűntként nyilvántartott dél-koreai utas holttestét azóta is keresik.