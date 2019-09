Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb gigantikus átszervezésbe kezdhet a kormány

Összevonhatja a három legnagyobb magyarországi egyetemet a kormány, de az is lehet, hogy a hír kiszivárogtatása kamu: csak arra szolgál, hogy az újraválasztásáért küzdő Tarlós István főpolgármester tiltakozhasson ellene.

Orbán Viktor 2014-es újraválasztása után a Figyelő arról írt, hogy a miniszterelnök egybegyúrná az ELTE-t, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet (BME) és a Semmelweis Egyetemet - emlékeztet a 24.hu annak kapcsán, hogy állítólag újra felmerült az ötlet. A minta a University of London lett volna, ám az egyetem-összevonásból semmi sem lett.

A hírportál egyetemi forrásokból úgy értesült, hogy ismét előkerülhet a budapesti egyetemek összevonásának terve. Hírek szerint az ELTE-n már értesítették is az elképzelésről a karok vezetőit. A terv szerint szakterületenkénti képzőhelyek kialakítása független lenne attól, hogy melyik egyetem melyik karán tevékenykedtek korábban az oktatók. Egyes hírek szerint a "Budapest University" ötlete annyira előrehaladott állapotban van, hogy a rektort is kiszemelték Borhy László régész személyében, ő jelenleg az ELTE rektora.

Az egyetemek összevonása a több érintett miatt nagyobb vihart kavarna, mint az MTA kiürítése volt. Ezért is különös, hogy a terv az önkormányzati választás előtt előkerült, hallani olyan értelmezést is, amely szerint elképzelhető, hogy a szándék is nem valós vagy időszerű, és az újraválasztásáért küzdő Tarlós István főpolgármester feladata lesz, hogy tiltakozzon ellene, jelezve, hogy kész szembeszállni a kormánnyal.