Újabb gyógyszerek kivitelét tiltotta meg az OGYÉI

Több tucat gyógyszer kivitelét tiltotta meg még múlt csütörtökön az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

Korábban a profonol, az előtt pedig a hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagú szerek Magyarország területéről kereskedelmi tevékenység keretében történő kivitelének tilalmáról döntött az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), most pedig már az antibiotikumok, kábító fájdalomcsillapító gyógyszerek és altatók kivitelét is megtiltotta - írja a Pénzcentrum.

A készítmények között főként kábítóhatású fájdalomcsillapítók, antibiotikumok, altatók vannak. A készítmények sem a gyártóik, sem a nagykereskedők, sem a gyógyszertárak közreműködésével nem adhatók el a határokon kívül.

A főigazgató által jegyzett dokumentumban azt írják, hogy "a megjelölt gyógyszerek külföldre történő kivitele olyan ellátási zavart idézhet elő, ami akadályt jelenthet a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásában." A kiviteli tilalom 2020. április 9. 18:00 órától kezdődően hat hónapos időtartamra szól.

Ugyanezen levél rendelkezik arról is, hogy mely gyógyszerek behozatalára adtak ki " gyors" engedélyt a nagykereskedőknek, köztük vannak olyan készítmények is, melyek kiviteli tilalom alá kerültek. Köztük van a daganatos betegek körében használt fájdalomcsillapítók is - teszi hozzá a Népszava.