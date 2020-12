Újabb halálozási rekord született itthon

5525 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 193 beteg, amely a legmagasabb szám a járvány kitörése óta - írja a koronavirus.gov.hu.

5525 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 243 581 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 193 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5706 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 70 396 fő, az aktív fertőzöttek száma 167 479.

7695 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 637-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt 24 órában 23 390 tesztet végeztek, amelyek 23,7 százaléka volt pozitív. A pozitivitási arány közel ötszöröse a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

A világon 65 862 427 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 518 096, a gyógyultaké 42 306 873.