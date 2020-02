Újabb hárommilliárdot költ a kormány sportrendezvényekre

A debreceni sportcsarnok felújítására és egy birkózó verseny megrendezésére ad 3,3 milliárd forintot a kormány, amely 2027-ben női kézilabda világbajnokságit is rendezne.

A Magyar Közlönyben megjelent, a sport támogatását célzó határozatok közül a debreceni Főnix Csarnok felújításáról szóló tartalmazza a legmagasabb összeget. Ez 2 milliárd 553 millió forint, amelyből 760 millió forint terheli az idei központi költségvetést, míg a nagyobb részt a jövő évi büdzséből finanszírozza a kormány. A felújított csarnok a Civis Ház Zrt. tulajdonába kerül, míg üzemeltetője a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. lesz. A felújítást a Beruházási Ügynökség vezényli. A támogatás a 2022-ben rendezendő férfi kézilabda Eb beruházásainak része.

A második határozat - a kormány nevében - támogatja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél (IHF) megpályázza a 2027-es női kézilabda világbajnokság megrendezését. A jogszabály felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy a - világbajnokság megrendezésével összefüggésben az IHF által a pályázat feltételeként kötelezően előírt - garanciavállaló nyilatkozatot (a kormány nevében) aláírja.

A Magyar Birkózó Szövetségnek is jut 760 millió forint, hogy abból megrendezze az idei Birkózó Európai kontinens olimpiai kvalifikációs versenyt. A határozat tartalmazza azt a matricát is, amellyel - az arra jogosítottak - a sportverseny alatt a buszsávban is közlekedhetnek.