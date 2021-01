Újabb hózáporok érkeznek

Éjszaka újabb nedves léghullám okoz többfelé havazást, hózáport, majd a hét végén csökken a csapadékhajlam, de hózáporok még továbbra is kialakulhatnak. Erős északi szél kíséretében egyre hidegebb levegő érkezik fölénk, emiatt napról napra csökken a nappali felmelegedés mértéke és erősödik az éjszakai lehűlés - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Csütörtökre virradó éjszaka észak felől csaknem mindenütt beborul az ég. Több helyen várható havazás, hózápor, délen, délnyugaton elvétve havas eső, ónos eső sem kizárt. A délnyugati, majd északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1, -7 fok között valószínű, az átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet.

Csütörtökön egyre többfelé vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, de főként az északkeleti megyék fölé még érkezhet vastagabb felhőzet is. Napközben egyre kevesebb helyen, főként a keleti megyékben várható havazás, hózápor. Az ország nagy részén erős, a Dunántúlon sok helyütt viharos lesz az északnyugati szél, csupán az északkeleti tájakon maradhat mérsékelt a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1, -7 fok között alakul, az átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között várható.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható felhőátvonulásokkal. Elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen megerősödik, néhol viharos közeli lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a havas, kevésbé felhős, szélcsendes tájakon akár -12 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között várható.

Szombaton felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel, szórványosan hózáporokkal. Az északi, északnyugati szél több helyen erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és -4 fok között alakul, de keleten néhol akár -15 fok köré is hűlhet a levegő, hideg lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és +1 fok között valószínű.

Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomolyfelhővel, majd estétől nyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet. Csapadék napközben nem valószínű, késő estétől északnyugaton már kisebb havazás esetleg előfordulhat. A többnyire északnyugati, északi irányú szelet legfeljebb élénk széllökések kísérhetik. Meglehetősen hideg lesz a reggel, általában -14 és -6 fok közötti minimumokkal, de a hóval borított keleti tájakon akár -17 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul - írják a meteorológusok.