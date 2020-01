Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb intézményt fojt meg a kormány

Megváltoztatta a kormány a magánbölcsődékre vonatkozó szabályozást, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy be kell zárni ezeket az intézményeket, miközben nincs, ami pótolhatná a magánbölcsődéket.

Idén januártól egy szabálymódosítás előírja a magánbölcsődéknek: csak akkor kapják meg az 58333 forintos állami támogatást, ha vállalják, hogy legfeljebb 71250 forintos térítési díjat kérnek. Ezzel több tízezer forinttal kurtították meg a magánbölcsődék bevételeit, ami a fenntartók szerint ellehetetlenítheti működésüket - írja a Népszava.

A térítési díjakból még a normatíva figyelembe vételével is alig jönnek ki a fix költségeink, a legalább két gondozó garantált minimálbére, a rezsi, a napi négyszeri étkezés, a kötelező évenkénti munkavédelmi képzés, a rovarirtás, az érintésvédelmi vizsgálatok díja - mondta a Népszavának egy budapesti intézmény vezetője.

Az intézmények kiskapukat kerestek: a bölcsőde papíron csak négy órát működik, utána "gyermekfelügyeletté" válik, így a térítési díjat is két részre tudják bontani. A délelőtti bölcsődei ellátást fedezik a most 71250 forintban korlátozott térítési díjból, így jogosultak maradnak az állami normatívára. A délutáni "gyermekfelügyeletért" pedig már tisztán piaci alapon elkérhetik a szülőktől azt a különbözetet, amit a változások miatt most elvesztenének.

"Nem akarok rosszhiszemű lenni, de mintha az lenne a cél, hogy ellehetetlenítsék a családi bölcsődék működését" - mondta egy trükközésre kényszerített intézményvezető. Annyi biztos: miközben több ezer gyerek nem jut megfelelő bölcsődei ellátáshoz, a családi bölcsődék száma 2017-hez képest 938-ról 927-re csökkent a KSH szerint. A kormány által beharangozott munkahelyi bölcsődékből mindössze nyolc működött az egész országban.