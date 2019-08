Újabb rémtörténetet írt az élet egy kórházban

Ágyipoloska-támadás érte a budapesti Honvédkórházat: több tucat orvos és ápoló szenved a vérszívók csípéseitől részben azért, mert az intézmény vezetése kezdetben nem vette komolyan a fertőzést.

A Honvédkórház több osztálya, köztük a válságos állapotú beteget ellátó intenzív osztály orvosi szobáiban egy hónapja ágyipoloska-hadak tartják frászban a dolgozókat - adta hírül a hvg.hu. A 24 órás ügyeletet ellátó, sürgős és intenzív ellátásra szakosodott orvosok egy része például az intenzív osztály egy nem használt négyágyas kórtermébe, betegágyakra szorult átmenetileg, mivel azoknak műanyagból vannak a matracaik, amikbe nem tudják befészkelni magukat a vérszívók.

Az ágyi poloska jelenlétét július első hetében az intenzív osztály orvosi szobájában észlelték elsőként. A vérszívók csípéseit egy szakorvosjelölt vette észre magán, majd a gyanújával megkereste a kórház bőrgyógyászát, aki megerősítette, hogy ágyi poloska okozta a kellemetlen, viszkető tüneteket. Bár a szakorvosjelölt ezután egyből jelezte a történteket az osztályvezető főorvosnak, az csak annyit reagált, hogy "ne hisztériázzon!"

A panaszokat a főorvos csak azután kezdte komolyan venni, hogy egy hét múltán egy másik orvos is ágyipoloska-csípésekről számolt be az éjszakai ügyelete után, ekkor egy köremailben tájékoztatták a dolgozókat, hogy a szobát lezárják, az ágyat pedig kidobják. Addigra azonban már mindegy volt, mert két hét alatt a többi orvosiban is szétterjedtek a poloskák, és már a két emelettel feljebb levő orvosi szobákban is csípésekkel ébredtek a dolgozók. Mára összesen 35 orvost és 40 asszisztenst érint a gond.