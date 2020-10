Újabb sport világbajnokság lesz Budapesten

Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak. Tóth László, a magyar szövetség (MJSZ) elnöke a budapesti Grand Slam-verseny vasárnapi zárónapján jelentette be, hogy a magyar főváros rendezi június 3-tól a 2021-re halasztott tokiói ötkarikás játékok legfontosabb kvalifikációs versenyét.

"A csehek a nehézségek ellenére meg akarják rendezni a novemberi Európa-bajnokságot, így oda nem kívánunk beugrani rendezőként. De ha nagyon szorult volna a helyzet, akkor az itt lévő európaiakkal egy kis szünet után meg tudtuk volna csinálni az Eb-t is. A vb-t eredetileg 2022-re kaptuk meg, de a tegnapi miniszteri megerősítés alapján előrehozzuk a rendezést, részben a nemzetközi szövetség kérésére" - fejtette ki Tóth László, aki azt is közölte, a budapesti lebonyolítás lesz a zsinórmérték a következő nemzetközi versenyeken, sőt már a tokiói olimpia szervezői is jelezték, hogy hasznosítanák a magyarországi tapasztalatokat.

A Papp László Sportaréna eddig egyszer, 2017-ben adott otthon cselgáncs-világbajnokságnak.

2023-ban Budapest rendezi az atlétikai vébét is.