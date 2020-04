Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb szigorítások jönnek Budapesten

Ezen a hétvégén is lezárják a Margitszigetet és az Óbudai-szigetet - jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester az újabb szigorításokat, amelyek között az is szerepek, hogy április 27-től a BKK járatain csak maszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal lehet majd csak igénybe venni.

A kormány által az önkormányzatoknak biztosított jogomnál fogva ismételten elrendeltem, hogy majdnem az egész hétvégére legyen lezárva a Margitsziget - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. Operatív törzs: gyorsul a járvány, figyelmeztetést kaptak a gyógyultak

Karácsony ragált Orbán szavaira: várjuk az eddigi gyakorlat gyökeres megváltoztatását! Ennek értelmében szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között lesz lezárva a sziget, a futók, szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot, a kora reggeli és esti órákban ki tudnak menni sportolni. Óbuda-Békásmegyer polgármesterével egyeztetve ugyanez a korlátozás érinteni fogja az Óbudai-szigetet is - tette hozzá a főpolgármester. A Római partra szintén vonatkozik majd ez a korlátozás. Karácsony emellett azt is bejelentette, hogy április 27-től a BKK járatait kizárólag kendővel vagy sállal eltakart arccal vagy maszkban lehet igénybe venni. A kormány a meghosszabbított kijárási korlátozás idején továbbra is lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy a központi korlátozásoknál szigorúbb intézkedéseket vezessenek be hétvégente a tömeges közterület-használat visszaszorítására. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.