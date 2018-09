Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb terepjárókat fogott ki a fideszes főhorgász

Míg a legtöbb civil szervezet napi működési gondokkal küzd, addig a fideszes képviselő által vezetett Magyar Országos Horgász Szövetségnek még terepjárók beszerzésére is futotta 114 millió forintért.

Újabb 15 darab platós terepjáróval bővül az ország legnagyobb civil szervezetének, a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (MOHOSZ) gépjárműflottája. A legfrissebb Közbeszerzési Értesítőből ugyanis kiderült, hogy a szövetség 114 millió forintért szerzett be 15 terepjárót a Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft-től. Így már legalább 35 darabból fog állni a MOHOSZ flottája, hiszen tavaly májusban 20 darab Toyota típusú platós terepjárót kaptak az államtól, de a Földművelésügyi Minisztérium motorcsónakokat, éjjellátó készülékeket és hőkamerákat is adott a horgászoknak.

Míg más civil szervezetek a napi működésért küzdenek, addig a MOHOSZ-nak nincsenek anyagi gondjai. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a szervezet fideszes horgász vezeti: Szűcs Lajos elnök, kormánypárti színekben politizál a parlamentben. A kabinet stratégiai partnerséget is kötött vele, egyben a MOHOSZ lett 2030 végéig a legtöbb vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlője. Szűcsnek azt is sikerült elérnie, hogy az állami horgászjegyek bevétele 2018-tól a MOHOSZ-nál marad, ami évente mintegy 800 millió forintos bevételt jelenthet. Szeptember 1-jétől lehet igényelni a Magyar Horgászkártyát. Az új plasztik alapú dokumentum jövő év január 1-től váltja ki a jelenlegi, papíralapú horgászigazolványt.

Tehát most már nem szorulnak rá a közpénzekre, mint korábban, amikor több mint bruttó 90 millió forintot fordítottak a halászati őrök egyenruháira. A szervezet összesen négyszáz garnitúra formaruhát szerzett be, vagyis szettenként bruttó 230 ezer forintért öltöztettek fel egy-egy halőrt.

Fotó: Eidenpenz József / Napi.hu