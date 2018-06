Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb veszélyjelzést adott ki az OMSZ

Szombaton is országszerte heves zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek. Három megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.

Az délnyugat felől zivatarrendszer érkezik, amely éjszaka északkelet felé helyeződik, legkisebb eséllyel a Tiszántúl északi felét érintheti - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében.

Szombaton napközben és este több helyen (legkisebb valószínűséggel északkeleten) várható dörgés, villámlás. Heves zivatarokra is számítani kell (nagyobb eséllyel ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli (és középső országrészben), amelyek környezetében viharos, károkozó széllökés és nagy méretű jég is előfordulhat. Helyenként felhőszakadás is valószínű.

Szombatra heves zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs figyelmeztetést adtak ki Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére. Ugyancsak heves zivatar veszélye miatt Budapestre és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 26-32 Celsius-fok között alakul.

A kép forrása: Stocksnap.