Újfajta zaklatás az iskolákban, a kormány a szünetre vár

Folyamatosan érkeznek a panaszok az iskolákból arra, hogy a járvány kezelése kaotikus, még a nemzeti konzultáció válaszadóinak többsége szerint is be kellene zárni az iskolákat. A kormány most kitalált valamit.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint a közelgő egyhetes őszi szünet alkalmas lehet arra, hogy a fertőzött intézményekből "kisöprődjön" a vírus - írja a Népszava. Abban, hogy komolyabb lépésekre lenne szükség, még a saját nemzeti konzultációjának eredményei sem tudták meggyőzni a kormányt. Az állítólagos 1,8 millió kitöltő többsége (61 százaléka) az oktatási intézmények bezárását és a digitális oktatásra történő átállást támogatná. Magyarországon elsöprő többség sorakozott fel a családi pótlék emelése mögött Azt, hogy az iskolákban korántsem rózsás a helyzet, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) felméréseire érkezett válaszok, személyes beszámolók is alátámasztották. Totyik Tamás, a PSZ alelnöke egy hétfői online kerekasztal-beszélgetésen is elmondta: a szakszervezethez beérkezett tanári visszajelzések háromnegyede arról szól, hogy nagy a bizonytalanság az intézményekben. A Szülői Hang Közösség képviselője, Tóth Margit arról számolt be, hogy nagy a kavarodás az igazolások és a házi karanténban töltött idő tekintetében is. Van, ahol két hétig, máshol tíz napig vagy ennél is kevesebb ideig kell otthon maradniuk az érintett diákoknak. A Szülői Hang felmérését kitöltő szülők több mint 50 százaléka nyilatkozott úgy, fogalmuk sincs, hogy abban az intézményben, ahova a gyerekük jár, volt-e már valaki fertőzött. Az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom tapasztalatairól Schermann Fruzsina beszélt. Mint mondta, a diákok közül többen nem veszik komolyan a védekezést, amiben nagy szerep van az intézményi hozzáállásnak is. Felhívta a figyelmet egy aggasztó jelenségre is, amit "korona zaklatásnak" nevezett: nem egyedi eset, ha valakinél akár csak a vírus gyanúja is felmerül, iskolatársai "letámadják", a közösségi oldalakon zaklatják. Eközben az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nyugodtan folyik a munka az iskolákban, óvodákban.