Újra a gyalogosoké lesz a Szabadság-híd

Július minden hétvégéjén lezárják a gépjármű forgalom elől a Szabadság-hidat.

Napi.hu , 2019. június 20. csütörtök, 15:16 Fotó: Napi.hu - Marton Szilvia - Képünk illusztráció.

Ki gondolta volna tizenkét évvel ezelőtt, hogy a Szabadság-híd felújításának lesz még egy külön hozadéka. A hidat akkor az emberek gyaloghídként kezdték használni, amelynek sikerét a városvezetés is észlelte. Ezért engedélyezték az elmúlt években is a híd gyalogosok előtti megnyitását a nyári hétvégeken. Így lesz ez idén is.

A Város és Folyó Egyesület május 14-én nyújtott be közterület-használati engedélyt a Szabihíd programsorozat megtartására - tudta meg a Városházán a Napi.hu. A kérelemben a júliusi hétvégéken kulturális, sport és szabadidős rendezvényeket tartanak.

Információink szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi, gazdasági és közterület-hasznosítási bizottsága május végén úgy döntött, hogy a közterület hasznosításához a rendezvény kultúrához és sporthoz kapcsolódó jellege miatt 90 százalékos díjkedvezmény biztosításával járul hozzá. A majdhogynem jelképesnek tekinthető, mindössze 10 százalékos közterület használati díj méltányos, mert a Szabadság-hídon nem lesz sem kirakodóvásár, sem büfésor.

A programokon való részvétel mindenki számára ingyenes. A híd a forgalom elől a négy hétvégén, szombat hajnali fél egytől vasárnap éjfélig lesz lezárva.

Varga Zsolt