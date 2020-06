Újra Ausztriát választják a magyarok

Mire a magyarországi munkahelyvédelmi intézkedések megszülettek, az osztrák határ mellett élő magyar munkavállalók már rég munkát találtak Ausztriában - derül ki a Népszava beszámolójából.

Egyre több jel mutat arra az osztrák határ mellett fekvő Sopronban, hogy számos, a koronavírus-járvány miatt bezárt üzlet és étterem már nem fog tudni kinyitni.

A magyar kormány hiába nyitotta meg a határt az ausztriai állampolgárok előtt a vártnál két héttel korábban, a későn meghozott munkahelyvédelmi intézkedések miatt a vállalkozások a dolgozóik többségét ugyanis már nem tudták megtartani.

A március elején bezárt munkahelyek dolgozói viszont nem vártak két és fél hónapot a fizetésükre. A jó szakemberek Ausztriában helyezkedtek el, számukra ugyanis a veszélyhelyzet ideje alatt is nyitva állt a határ, az osztrákok pedig egyébként is hamarabb kitárták kapuikat a dolgozni vágyók előtt. Az állásra pályázók elektronikus meghívóval mehettek meghallgatásra, és ha megfeleltek, már szabadon mozoghattak munkáltatói igazolással a két ország között. Mint ahogyan a korábban feketén foglalkoztatott magyar takarítónők is - írta a napilap.

Végre kiderült, hogy sok osztrák családnak mennyire hiányozunk - mesélte a Népszavának az egyik házvezetőnő, akit elmondta: osztrák családtagok a saját vállalkozásukba jelentették be őket, hogy legyen munkáltatói igazolásuk, amivel már rendszeresen kimehettek rendet rakni. Visszahívták és marasztalták a hiányszakmákban jól teljesítőket is, és az évek óta gyengülő forint miatt nem is kellett őket sokáig győzködni. Legtöbb esetben nettó 8-9 eurós órabért kínáltak nekik, és többnyire meg is egyeztek.