Újra eltemetik Andy Vajnát

Andy Vajnának lesz még egy temetése Los Angelesben - értesült a Blikk.

Andy Vajna filmproducer és kormánybiztos fiát és szüleit is Los Angelesben temették el, így Vajna arra is vágyott, hogy a szerettei mellett, a Westwood Village sírkertben leljen végső nyugalomra. Az özvegy Vajna Tímea a szívén viseli a producer kívánságát, így férje földi maradványainak egy része a család mellé kerül majd, lehetőséget biztosítva arra, hogy amerikai barátai is elbúcsúzzanak tőle - olvasható a Blikk cikkében.

Vajnát egy héttel ezelőtt állami szertartáson temették el Budapesten a Fiumei úti sírkertben.

A Hot! magazin szerint Vajna Tímea személyesen viszi ki Andy Vajna urnáját Los Angelesbe a február közepére tervezett búcsúztatóra, amelynek szervezésében férje kinti cégeinek alkalmazottai segítenek. A temetésen feltehetően sokan lesznek, Antonio Banderason kívül több sztárt várnak.