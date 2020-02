Újrázhat az ellenzék Dunaújvárosban

A megye keleti részét lefedő, Dunaújváros központú egyéni választókerületben azért kellett időközi voksolást kiírni, mert az ott 2018 áprilisában parlamenti mandátumot szerző Pintér Tamást (Jobbik) tavaly októberben Dunaújváros polgármesterévé választották. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, a politikus lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról. A választást és a részvételi adatokat itt tudja nyomon követni.

A szavazólapokon - sorsolás alapján - a következő sorrendben szerepelnek a jelöltek: Árgyelán János (Mi Hazánk), Medveczki Zoltán (Zöldek), Sürü Renáta (független), Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM), Borbély József (Tempo Párt), Molnár Tibor (független). Utóbbi jelölt a Fidesz támogatásával indul - ezt még január elején Dorkota Lajos, a nagyobbik kormánypárt választókerületi elnöke jelentette be.

A választókerületben 67 471-en jogosultak voksolásra, közülük az átjelentkezéssel szavazók száma 27, ők a választókerületen belül jelentkeztek át. Öten külképviseleten szavaznak, a voksukat tartalmazó urnákat hazaszállítják, és a kijelölt szavazókörben fogják összeszámolni, a vasárnap leadott szavazatok közé keverve.

A választásra jogosultak reggel 6 és este 7 óra között adhatják be szavazatukat.

Jobbik: történelmi jelentőségű ez a választás

Történelmi jelentőségű választásnak nevezte Jakab Péter, a Jobbik elnöke a dunaújvárosi időközi országgyűlési voksolást a Demokratikus Koalíció alelnökével együtt tartott szombati sajtótájékoztatón. Vasárnap országgyűlési választások szintjén fog vizsgázni az ellenzéki együttműködés, amely az őszi önkormányzati választásokon jelesre vizsgázott - mondta az MTI szerint Jakab. Az ellenzéki pártok a lehető legszélesebb együttműködést valósították meg Dunaújvárosban és környékén, és mindent elkövettek azért, hogy "a Fideszt két vállra fektessék".

Jakab Péter felhívta a figyelmet arra, hogy önmagában az összefogás nem elég, a sikerhez hiteles, elfogadott jelölt is kell, ők Kálló Gergely személyében megtalálták ezt a jelöltet.

Vadai Ágnes, a DK alelnöke azt mondta, hogy jelöltjük vasakarattal, tisztességgel fogja képviselni Dunaújváros és környéke lakóit a parlamentben. Amennyiben Kálló Gergely nyer vasárnap, a helyi ügyekhez a DK támogatását is megkapja az Országgyűlésben. Az ellenzéki politikus szerint ősszel nemcsak azt mutatták meg, hogy az ellenzék képes választást nyerni, hanem azt is, hogy miként lehet visszahozni hazát, szabadságot és szolidaritást az együttműködéssel.