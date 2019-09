Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Uniós pénzből újul meg két vasútállomás

A kormány felvette az uniós Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) listájára a kecskeméti és a bicskei vasútállomások korszerűsítését.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat visszautal a kormány 2016 májusi határozatára, amely nevesítette az IKOP projektjeit, ezek körébe került be most a két vasútállomás is.

A kecskeméti állomás intermodálissá alakul és épül mellé P+R parkoló is. Ennek a teljes költsége 8 milliárd 788 millió forint, amelyből az áfát állja Magyarország 1 milliárd 868 millió forinttal, a nettó összeget az EU adja.

A bicskei vasútállomásnak az intermodális átszállókapcsolatait fejlesztik, továbbá itt is épül P+R parkoló. Ez jóval drágább lesz az előzőnél, a teljes összeg 15 milliárd 468 millió forint, az áfa pedig 3 milliárd 288 millió forintot tesz ki.

A két projekt uniós támogatása közel 20 milliárd forint.