Uruguayi győzelem a nyitányon

Az uruguayi labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a magyar csapatot a Puskás Aréna pénteki avató mérkőzésén.

A világranglistán ötödik dél-amerikai rivális Edinson Cavani és Brian Rodriguez góljaival bő húsz perc alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a 24. percben Szalai Ádám lőtte az új stadion első magyar találatát, amellyel a végeredményt is beállította - írja az MTI. Marco Rossi szövetségi kapitány két újoncot is avatott, a 71. percben Szalai Attilát, míg a 75. percben Nagy Zsoltot cserélte be.

A magyarok történetük során először kaptak ki Uruguaytól, eddig egy győzelem mellett kétszer döntetlent játszottak.

A válogatott legközelebb kedden Wales vendégeként lép pályára sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, ugyanis győzelemmel kijut a jövő évi, részben budapesti rendezésű kontinensviadalra.