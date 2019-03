Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Utalványt és készpénzt kapnak húsvétra a nyugdíjasok - de nem mindenki

Erzsébet-utalvány helyett Edenred kártyát kapnak a makói nyugdíjasok 10 ezer forint értékben a húsvéti ünnepekre, a dunaújvárosi és az esztergomi nyugdíjasok 5 ezer forintot várhatnak, míg a XIII. kerületben 3 ezer forintos sonka utalványt kaphat minden 18 év feletti kerületi lakos. A Budavári önkormányzat viszont készpénzt utal az időseknek. A kormány is készülhet valamire.

Idén sem maradnak húsvéti ajándék nélkül a nyugdíjasok, elsőként a makói önkormányzat találta meg azt a támogatási formát, amely a közelgő ünnepek és választások előtt segítene az időseknek. "Március 16-án megkezdik a makói képviselők az Edenred utalványok osztását, amelyet minden 70 év feletti lakos kap húsvét alkalmából. Akit nem találnak otthon, az személyesen veheti át a Polgármesteri Hivatalban a 10 ezer forint értékű kártyát" - adta hírül makohirado.hu.

A csongrád megyei városban a cikk szerint összesen 3348, 70 év feletti kap utalványt a húsvéti ünnepkörhöz közeledve, ez 33 millió forintot jelent. Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt a nyugdíjasok tehát Edenred kártyát kapnak. Ezt számos helyen elfogadják: hideg- és melegétel mellett háztartási és vegyi árura, gyógyszertári termékekre, ruhaneműkre, sportszerekre, szépségápolási termékekre és műszakik cikkek vásárlása esetén is felhasználható, továbbá éttermekben is lehet vele fizetni. A makói képviselők nem bízták a véletlenre, március 16-án maguk kezdték meg az utalványok kihordását és várhatóan április közepéig eltart, mire végeznek a kiosztással.

A g7.hu írt arról korábban, hogy piaci viszonyok alapján is erősen valószínű, hogy a francia cég lehet az Erzsébet-utalvány megszüntetésének egyik nyertese. A jelek szerint tehát kifizetődik, hogy a másik két földbe döngölt francia szolgáltatóval (Sodexo, Cheque Déjeuner) szemben az Edenred nem vonult ki a magyar piacról.

Dunaújvárosban is várhatják a postást a nyugdíjasok. "A nyugdíjszerű ellátásban részesülő időskorúak, megbecsült korúak esetében a tavalyi évben is két alkalommal, az idei évben is két alkalommal tud az önkormányzat egyösszegbeli ötezer forintos támogatást adni a Dunaújvárosban élő időskorúaknak" - mondta a közgyűlés február 12-i közmeghallgatásán Cserna Gábor polgármester. Egy 2015-ös helyi rendelet szerint hivatalból karácsonykor és húsvétkor annak jár a támogatás, akinek a nyugdíja nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, azaz 199 500 forintot.

Az esztergomi képviselő-testület is úgy ítélte meg a helyi költségvetés helyzetét, hogy a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a 70. életévet betöltő esztergomi lakóhellyel rendelkező személyek, valamint a kérelmező nagycsaládosok részére 5 ezer forintos vásárlási utalványt biztosít. Arról is döntöttek a képviselők, hogy az utalványokat az esztergomi önkormányzati hivatal dolgozói kézbesítik a kedvezményezetteknek.

Utalják a pénzt

Budapesten a XIII. kerület nem csak a nyugdíjasokra, hanem minden nagykorúra gondol, az önkormányzat ugyanis április 10-20. között húsvéti akciót szervez. A 3 ezer forint értékű húsvéti sonka utalványokat a partnerkártyával (legalább 15 ezer kerületi lakos) rendelkező, 18. életévüket betöltött, regisztrált kerületi lakosok a Lehel Csarnokban a kijelölt hús-, hentesáru boltokban válthatják be.

Az I. kerületben pedig arról döntött a képviselő-testület, hogy már nem Erzsébet-utalvány formájában ad 8 ezer forintot az önkormányzat a 80 év felettieknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és a nagycsaládosoknak, hanem készpénzben küldik, illetve utalják át az érintetteknek a húsvéti támogatást - derült ki a Várnegyed című önkormányzati lap márciusi számából.

Azt még nem tudni, hogy az angyalföldi, a makói, az esztergomi és a dunaújvárosi nyugdíjasokon kívül az ország többi nyugdíjasa is örülhet-e húsvéti támogatásnak. Az biztos, hogy idén is kapnak extra juttatást a nyugdíjasok a kormánytól, de biztos, hogy nem Erzsébet-utalvány formájában. 2019 január 1-től ugyanis az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. mind a papíralapú, mind az elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását megszüntette. Ennek okaként a cég azt jelölte meg, hogy az adójogszabályok értelmében megszűnt az Erzsébet-utalványok kedvezményes adózása. A kormány még nem döntött arról, hogy az utalvány helyett készpénz vagy esetleg SZÉP-kártyán kaphatnak majd juttatást a nyugdíjasok.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter egy januári kormányinfón azt mondta, hogy idén húsvétkor is sor kerülhet az utalványok kiosztására, ha a gazdaság teljesítőképessége ennek a lehetőségét megteremti. Korábban a kormány döntése szerint minden arra jogosult 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kapott, amelyet négy 2000 forintos és két 1000 forintos címletű utalványként, egy borítékban kaptak kézhez a címzettek. Tavaly már március 6-án bejelentették, hogy az Idősek Tanácsa azt javasolta a kormánynak, hogy a közelgő ünnepek előtt ismét tízezer forintos Erzsébet-utalványt kapjanak a nyugdíjasok. Igaz, 2018-ban korábban, április 2-án volt húsvét, míg idén április 21-én lesz.