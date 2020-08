Utazás külföldre: vannak kivételek, a kormány közzétette a listát

A kormány és a belügyminiszter úgy rendelkezett, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazásokat nem korlátozza szeptember elsejétől. Az ilyen cégek vezetői és alkalmazottai továbbra is beléphetnek Magyarországra.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pénteken bejelentette, hogy szeptember 1-től külföldi állampolgár nem léphet be az országba, a határokat lezárják. A magyar állampolgárok két negatív teszt bemutatásáig, vagy legfeljebb 14 napra hatósági karanténba kerülnek szeptember 1-től, ha külföldről térnek haza. Viszont már akkor jelezte, hogy később megjelenő rendeletekben pontosítani fognak pár kivételt is, akik a határzár után is elhagyhatják Magyarországot. Már akkor említette az ingázókat, valamint az üzleti élet szereplőit, de még konkrétumok nélkül. Vasárnap viszont tisztázta a kormány, hogy kik és mikor utazhatnak a két említett csoportból.

A külföldről érkező személy - a közbiztonságért felelős miniszter (a belügyminiszter) által meghatározott államok területéről - Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amellyel vállalkozási viszonyban áll. Az üzleti célú utazás tényét azonban valószínűsíteni kell. Ezt hívják kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazásnak - olvasható a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben.

Miután a kormány a belügyminiszter feladatává tette annak meghatározását, hogy mely országokból lehet így korlátozás nélkül beutazni, a miniszter úgy döntött, hogy a kapcsolt vállalkozások közti üzleti célú utazás keretében bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére.

A kormány rendelkezett az ingázókról is: a szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok, Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra, az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Szintén vasárnap tették közzé azt a rendeletet is, amelyben tisztázták, hogy mi vár a kontaktszemélyekre, vagyis azokra, akik koronavírusos betegekkel érintkeztek, de ők maguk nem mutatják a tüneteket.