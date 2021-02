Indul a verseny az utakért, aki nem lép, könnyen lemarad

Drasztikus mértékben esett a magyar utazási irodák bevétele tavaly 2019-hez képest, most pedig korábban nem látott feltételekkel, ingyenes módosítási, lemondási lehetőséggel, alacsony foglalóval várják a nyitást. A verseny egyre nagyobb a szálláshelyekért is, így aki utazni szeretne jobb, ha nem vár a foglalással.

Startra készen várják a korlátozások feloldását az utazási irodák. 2021 nagyon fontos év lesz számukra, miután tavaly kis túlzással teljesen lenullázódtak. Így is több száz olyan cég van Magyarországon, amely még nem adott le jelentést vagyoni biztosítékról, amely pedig az utazásszervezés alapfeltétele.

Az irodák kevesebb, mint fele a Magyar Utazási Irodák Szövetség (MUISZ) által kiharcolt kedvezménynek köszönhetően csökkentett biztosítékkal vághatott neki az évnek, amelyet azonban a forgalom emelkedésével korrigálniuk kell.

A lapunk által megkérdezett nagy magyar irodák óriási 75-90 százalékos bevételcsökkenésről számoltak be, ami azt jelenti, hogy 10 ügyfélből 8-9-et elvesztettek. Most ezt próbálják visszaépíteni korábban nem látott kedvezményekkel.

Az egyik legnagyobb hazai iroda, a 2019-et még 5,6 milliárdos árbevétellel záró Kartago Tours Kft. tavaly több mint 90 százalékos forgalomcsökkenést szenvedett el. Most március 31-ig 20 ezer forint/fő befizetésével lehet nyári utat foglalni és eddig az időpontig kötbér és más díj nélkül lehet módosítani a foglalást, akár más úti célra, szállodára vagy időpontra is - mondta Hajducsi Tamás marketing igazgató.

A cégnél már több ezer ember foglalt előleg befizetésével (vagy utalvány felhasználásával), ami mintegy fele a tavaly ilyenkori létszámnak. A Kartago Tours minden charteres desztinációja népszerű: ez sorrendben Egyiptom, Tunézia, Törökország, de Görögországi utakra is majdnem annyian foglaltak már mint tavaly.

A több mint 2 milliárd forintos árbevételű Törökország-specialista Orex Travel Kft. szintén 90 százalékos csökkenéssel zárta 2020-at, hiszen chatereik nem indulhattak útnak. Idén is török Riviérára szerveznek elsősorban utakat, amelyeket most 10 ezer forint/fő-től lehet foglalni. Kerim Yalcin marketing igazgató közlése szerint a listaárhoz képest 25-30 százalékkal olcsóbban kínálják most az utakat.

Jelenleg már 1000 ember foglalt náluk utat és ugyanennyien rendelkeznek tavalyról megmaradt voucherrel. Török árualapjuk már több mint 340 szállodát tartalmaz. De már két másik európai országba is hirdetnek utakat.

A kép forrása: Getty Images

Az 1,68 milliárdos forgalmú Bono Utazási Központ nyári szezonra hirdetett utazásai jelenleg előfoglalási áron érhetők el, mely összegek a későbbiekben a szolgáltatói árak növekedése miatt emelkedhetnek. Amennyiben a meghirdetett utazásaik bármelyike a járványhelyzet miatt meghiúsul, teljes pénzvisszatérítési garanciát vállalnak vagy a foglalás áttehető más, induló utazásra - közölte lapunkkal Nagy Károly ügyvezető igazgató. A cég tavaly 75 százalékos bevételcsökkenést szenvedett el.

Az iroda a jelenlegi helyzetben erősen ajánlja partbebiztosítója 0 százalékos önrésszel köthető útlemondási- és utasbiztosítását.

A Bono Utazási Központ legnépszerűbb nyári útjai az izlandi és norvég csoportos körutazások, de a dél-európai és az Atlanti-óceán szigetvilágába (Madeira, Azori-szigetek) szervezett ajánlataik is keresettek.

A Fehérvár Travel Kft.-nek - amely 2019-ben 8,3 milliárd forintos bevételt ért el - tavaly márciusig minden egzotikus útja megvalósult, de azt követően március 15-től az év végéig forgalmuk 93-94 százalékkal zuhant vissza - mondta Ribi András ügyvezető igazgató.

A cég már évek óta kétlépcsős foglalási rendet tart fenn: december elejétől úgynevezett előjelentkezési lehetőséget biztosítanak, vagyis az utasok kötelezettség nélkül lefoglalhatják a helyeket - adott esetben az autóbuszos ülőhelyet is - a februárban megjelenő nyári katalógus utazásaira. Amikor a programfüzet megjelenik (végleges dátumokkal és pontos árakkal), az utasoknak 10 napjuk van az előjelentkezést befizetéssel véglegesíteni.

A kép forrása: Getty Images

Most a koronavírus-járványra tekintettel azt tervezik, hogy ezt a 10 napos periódust meghosszabbítják. Ennek persze vannak korlátai, hiszen csoportos körutazásokkal foglalkoznak és a partnereiket is időben tájékoztatniuk kell a létszámról. A lemondási feltételek változatlanok: az utazás indulásától számított 66. napig bárki kötbérmentesen elállhat a részvételtől.

2021-ben az előjelentkezés lehetőségével mintegy harmad annyian éltek, mint az előző években. Ez nagyjából 4500 utast jelent, amely a cég szerint a körülményekre való tekintettel nem rossz szám. A legtöbben nyárra, őszre jegyezték elő magukat, a tavaszi utak érthető okból kevésbé népszerűek. Sokan kivárnak, hiszen nem lehet tudni, mikor nyithatnak ki a szállodák, éttermek, múzeumok - tette hozzá Ribi András.

Az utasok azokat a desztinációkat keresik, amelyeket korábban. A Fehérvár Tours várakozásai szerint

először a belföldi turizmus fog elindulni, aztán következnek a schengeni övezet országai. A legkésőbb a tengerentúli, azon belül is a harmadik világ országaiba irányuló utazások beindulása várható.

A több mint 2 milliárd forintos forgalmú Proko Travel kft. ügyvezetője Prónay Bence arról tájékoztatta lapunkat, hogy az irodánál 2021. március 20-ig teljesen költségmentesen lemondhatják az utasok foglalásukat. Aki a határidő előtt befoglal, előfoglalási kedvezményt kap és még közel 40 napig bármikor ingyenesen meggondolhatja magát.

Eddig mindössze 3 fő kérte foglalásai törlését, és ebből egyik esetben az ok nem is a koronavírus-járvány volt. A nyaralását közel 3000 ember foglalta már be amely fele annyi, mint az ilyenkor megszokott.

A legnépszerűbb úti célok között találni Ausztriát, Svájcot, Szlovéniát, Németországot, Olaszországot, de Spanyolország és Portugália is kedvelt. Idén is népszerűek a belföldi programok.

Az iroda bevétele 70 százalékkal csökkent tavaly 2019-hez képest, de egyes szegmensekben ez az szám a 85-90 százalékot is elérte.

Az egyik legnagyobb irodánál, a IBUSZ Utazási Irodák Kft.-nél a 2019-es bevétel tavaly mintegy 70 százalékkal csökkent. A vállalat 21,5 milliárdos forgalmat bonyolított tavaly előtt.

A tavaly decembert 15-20-40 százalékos előfoglalási kedvezménnyel indították az idei évre - mondta Komora Zoltán vezérigazgató helyettes. Az utasok minden anyagi és jogi kötelezettség nélkül foglalhatnak, amely lehetőségre sokan lecsaptak: 14 ezer foglalásuk van már a rendszerben. Március elejéig dönthet majd minden utas, hogy ténylegesen leelőlegezi a nyári foglalását, vagy eláll az utazástól Komora Zoltán szerint, ekkorra már egyrészt valóban látható lesz, hogyan is alakul a szezon nyáron, másrészt ekkor már késő lenne a külföldi szállásadók által most kínált jelentős előfoglalási árak elérése.

Az IBUSZ-nál az utasok a jelenlegi foglalások alapján döntő többségben a görögországi területeket részesítik előnyben, a megrendelések 60 százaléka érkezik ide. Azon belül is kiemelkedően magas a foglaltsági arány a Jón-tengeri üdülőhelyekre, Zakinthosra és Kefalóniára, valamint az idei szezonban először indított Lefkada-i charterükre. Jelentős mennyiségű foglalás érkezik Nyugat-Krétára illetve Rodoszra is. Az iroda folytatja karpathosi és peloponnészoszi chartereik üzemeltetését, illetve az idei szezontól "újra programozzák" Santorinit is.

Országok tekintetében a második helyen Spanyolország áll, a foglalások 30 százaléka érkezik ide, azon belül is főként Costa Dorada-ra Salouba, valamint Mallorcára. Komoly érdeklődés mutatkozik a török Riviérára is. A szállástípusokat tekintve egyaránt keresik az utasok a jó minőségű apartmanokat és a 3-4 csillagos szállodákat is.

A tavaly előtti mérlege alapján 3,2 milliárdos bevételű 1000 Út Travel Kft. forgalma 80 százalékkal csökkent tavaly. Jelenleg körutazásaikra kínálnak kedvezmények foglalási lehetőséget, ez azt jelenti, hogy nem kell előleget fizetni csak az utazás megkezdése előtt 75 nappal, amennyiben március 1-ig megtörténik a jelentkezés - közölte Gorszkij Jaroszlav irodavezető.

Kivételt képeznek egyes oroszországi utazások, melyekre előleget elég március 1-ig kifizetni. Már több száz fő élt ezzel a lehetőséggel. Ezek kívül a tavaly foglaló utasok mintegy fele tette át foglalását 2021-re.

Az 1000 Út Oroszország-specialista, így foglalásaik is zöme is ide érkezik, de már van érdeklődés az őszi egzotikus utazásokra is.

A koronavírus-járványra való tekintettel a Personal Tours Kft. is olyan akciót hirdetett, amilyet még 26 éves fennállása óta nem: befizetés nélkül lehet foglalni és március 5-ig lehet dönteni az utazásról. Ekkor az előleg a teljes ár 20 százaléka - mondta Bajai Ágnes, a cég vezetője.

Ha valaki nem fizet, törlődik a foglalás. Az iroda április 30-ig 25-30 százalékos kedvezményt ad a listaárakból.

A 2019-ben 843 milliós bevételű cég, tavaly forgalmának 90 százaléka elvesztette. Tavaly júliusban és augusztusban is nagyon nyomott áron tudtak csak utakat eladni, hiszen az emberek többsége a belföldi utakat részesítette előnyben.

Bajai Ágnes szerint ugyanakkor az utasokat nem költségmentes foglalás vonzza, hanem bizonyosságot szeretnének, jelenleg azonban ők sem tudnak többet a hivatalos tájékoztatásoknál. A tervezett utazói létszám mindössze 4 százaléka foglalt "nulla forinttal", használta fel a tavaly kapott voucherét, vagy fizetett előleget az elmúlt hetekben. Tavaly ilyenkor ez a szám ennek tízszerese volt: 35-40 százalék foglalt január végéig.

Az iroda elsősorban a mediterrán országokba indít utakat, ezen belül is Görögország a legnépszerűbb úti cél, ahova többnyire charterrel szállítják az utasokat.

A Personal Toursnak az előző évről több 10 millió forintja maradt olyan szállásoknál, amelyek ki sem nyitottak. A cég óriási kockázatot vállal akkor, amikor a jobb bekerülési árért cserébe vállalnak bizonyos számú eladott repülőjegyet és szobát és előre fizetnek szerződött partnereiknek.

Sajnos a szerény bértámogatáson kívül semmi mást nem kaptunk, nagyon elfelejtkezett rólunk, utazási irodákról a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), pedig mi is hozzájárulunk a magyar GDP-hez, adózunk, járulékokat fizetünk és nem utolsó sorban sok magyar dolgozó ember vágyát váltjuk valóra, akik egész évben csak arra az 1-2 hét tengerparti nyaralásra várnak.

- hangsúlyozta Bajai Ágnes.



Óriási lett a verseny a mediterrán üdülőhelyekért

Komora Zoltán, az IBUSZ vezérigazgató helyettese szerint a mediterrán üdülőterületek szállodái és utazási irodái nagyon jó szezonra és teltházra számítanak. Az árak már emiatt is jelentősen megemelkedtek. A cégnél nagy problémának tartják, hogy a nagy nyugat-európai kiutaztatók jelentős kapacitásokat kötnek le, amely tovább emeli az árakat.

Mivel az IBUSZ nagyrészt előre garanciálisan megvásárolt szállásokkal és saját charterjáratokkal dolgozik, így a kapacitások miatt jelen pillanatban nem aggódnak és az áraikat is tudták valamelyest tartani.

aki most nem használja ki a jelentős előfoglalási kedvezményeket és nem foglalja le időben nyári utazását, náluk előállhat az a szituáció, hogy később csak jelentős kompromisszummal és jelentősen magasabb áron tudja csak megoldani az utazását. A fapados járatoknál és az online szállásfoglaló rendszereken már most látványos és nagyon szembetűnő az áremelkedés.

- hívta fel a figyelmet Komora Zoltán.

A Kartago Tours azt írta lapunknak, hogy már lekötötte a szálláshelyeket, illetve a tavalyi lekötéseket áthozta 2021-re, így nem aggódnak a kapacitások miatt.

Az Orex Travel szerint verseny minden évben van a szállásokért, még a katasztrofális 2020-ban is. Az idei év nyilvánvalóan lassabban fog indulni.

Bajai Ágnes arról számolt be, hogy a Personal Toursnak - a jó kapcsolatnak köszönhetően - nem okozott gondot újból szerződnie a szálláshelyekkel.

Előfordult ugyan, hogy egy jó, szép, ár-érték arányban megfelelő házat nem tudtunk megkapni, mert azt egy dupla árat fizető nyugati nagy touroperator elhappolta előlünk.

- mondta a cégvezető kiemelve, hogy a görögök jó szezonra számítanak, s ez tapasztalataik szerint meglátszik az áraikban is.

Volt olyan desztináció, ahol valamivel nehezebb volt befoglalni a szállodákat, de összességében körutazásokra specializálódott utazásszervezőként nem tud ilyen tendenciáról beszámolni, a Fehérvár Tours. Valószínűleg ez a jelenség inkább a tengerparti üdülőhelyeket érinti - mondta Ribi András.

Prónay Bence, a Proko Travel ügyvezetője egyértelműen a verseny erősödését látja, sok szálláshely már 4-5 hónappal indulás előtt foglalót kér, aki nem fizeti ki, az szállás nélkül marad, mert elhappolják előle más, külföldi utazási irodák.

A francia és osztrák nagy szállodák jelentős része már most teltházas a nyári szezonra, mivel több tíz millió turista szeretné bepótolni a tavaly elmaradt utazását. Aki nem foglal időben, könnyen szállás nélkül maradhat.

Gorkij Jaroszlav szerint egyelőre nehezen megjósolható a kereslet, de egyes országokban érezhető a szálláshiány vagy szállodai szobák túlárazása. Mindenképpen érdemes most foglalni és legfeljebb később, rugalmas feltételekkel visszamondani az utat.

Aki most utazna, annak korlátozottak a lehetőségei, de egyes országokba még PRC-teszt sem kell. Ilyen Zanzibár, Mexikó, Dominika de népszerű Maldív-szigetek és Dubai is.

Kezdenek megjelenni azok az utasok, akik már megkaptak mind a két oltást.

- tette hozzá.