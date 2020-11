Üzent a vásárlóknak a magyar miniszter

Akárcsak a rossz emlékű vasárnapi boltzár idején, most is különleges helyet kaptak a kormány korlátozó intézkedéseiben a piacok. Akkor vasárnap is nyitva lehettek, most nem vonatkozik rájuk az idősek idősávja.

A 65 éven felüliek vásárlási idősávja nem vonatkozik a piacokra, vagyis minden korosztály korlátozások nélkül vásárolhat a nyitvatartási időben - idézte a Magyar Nemzet Nagy István mezőgazdasági miniszter bejelentését. A kormány rendelete csak az élelmiszerboltokat, a gyógyszertárakat és a drogériákat érinti. A 65 éven aluliaknak üzent a Lidl, az Aldi és a Tesco Az általában szabadtéri piacok jóval biztonságosabbak a zárt, kis alapterületű üzleteknél. Emellett az élelmiszer-ellátás szempontjából nélkülözhetetlenek, ezért is döntött úgy a kormány, hogy a sávos korlátozás nem vonatkozik a piacokra. A március végétől június közepéig bevezetett idősáv piacokra is vonatkozott - emlékeztet a blokkk.com. Akkor megfért egymás mellett az idősáv és a vásárló is, bár akkor a rendőrségnek a maihoz hasonló ellenőrzési jogosítványai nem voltak a boltban. Igaz ugyanakkor, hogy az akkori 9-12 órás terelés betartásáért a boltos felelt akkor is. A időkorlátos időszak második felében pedig már azért be-beosontak a vásárlók a nekik szabott órákon kívül is, de akkor már leszálló ágban volt a járvány. A legnagyobb boltláncok kedden Facebook-oldalaikon nyomatékosan felhívták a vásárlók figyelmét az új időrendre: hétköznap reggel 9 és 11 óra, valamint szombaton és vasárnap reggel 8 és 10 óra között, csak 65 évnél idősebb vásárlók látogathatják az áruházakat.