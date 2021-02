Vakcina: célegyenesben az egydózisos oltás

Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA szakértői jóváhagyásra javasolják a Johnson and Johnson belga leányvállalata, a Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett védőoltást.

Végleges pozitív elbírálás esetén ez lesz az Egyesült Államokban engedélyezett harmadik védőoltás a betegség ellen a Pfizer-BioNtech és a Moderna vakcinái mellett. Ez utóbbi kettő már Magyarországon is elérhető, a Janssen oltása azonban több szempontól is jelentősen különbözik az eddigiektől - írja az Index.

A magyar vonatkozású háttérrel rendelkező Janssen vakcinája azért kivételes, mert elég belőle egy dózist beadni, így egyrészt jelentősen lerövidül a védettség kialakulásához szükséges idő, másrészt logisztikailag is nagy könnyebbség, hogy nem kell a többi vakcinához hasonlóan a második adag beadását megszervezni.

Van egy másik újdonság is a többi vakcinához képest új tulajdonság: az FDA és a gyártó által szerdán közzétett adatok alapján a Janssen-vakcina ugyanis 74 százalékban megelőzte a tünetmentes esetek kialakulását is, ami arra utalhat, hogy a védőoltás nemcsak a betegség, de a terjedés megelőzésére is alkalmas lehet. A New York Times elemzése szerint ez pedig alapvető változásokat hozhat a mindennapi megszokott élethez való visszatérésben, mivel a fertőzés terjedését elsősorban a tünetmentes egyének okozzák.