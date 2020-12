Valami megint nem stimmel Paks II. körül

Tovább csúszik a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban az a beruházás, amivel lendületet akartak adni a projektnek, úgy, hogy még a nukleáris beruházások szigorú szabályozásán is enyhítettek.

Még mindig nem érkezett meg az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH) a Paks 2-es gödörásáshoz szükséges első engedélykérelem sem - tudta meg a Népszava a hatóságtól. Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter korábban október elejére ígérte a Paks 2-es erőmű felépítéséhez szükséges gödör kiásásához, valamint a résfalazáshoz szükséges kérelmek beadását.

A magyar kormány még a szigorú nukleáris biztonsági szabályokon is lazított azért, hogy a gödröt már a teljes beruházás engedélyezése előtt kiáshassák. Az addigi tilalom eltörlése érdekében még Brüsszelben is előszobáztak. A központi, úgynevezett létesítési engedélykérelmet - amúgy a legutóbbi határidőt ezúttal betartva - június 30-án adták be. Ennek vizsgálatára 12 plusz 3 hónap áll a hatóság rendelkezésére, amibe nem számítanak bele a javítások.

A témát a hivatalos közlemény szerint nem érintették Orbán Viktor és Alekszej Lihacsov, a kivitelezéssel megbízott orosz állami Roszatom vezérigazgatója közötti tárgyalásokon sem. A közlés alapján - Süli János megnyilatkozásaihoz hasonlóan - olybá tűnik, hogy az egész beruházás fennakadásmentesen halad előre. Mindazonáltal sokak szerint nehezen elképzelhető, hogy egy ilyen magas szintű találkozóra azért kerül sor, hogy a két fél megállapítsa, minden a legnagyobb rendben.