Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Valami nagyot tervez a kormány

A kormány hamarosan elfogadja azt a versenyképességi csomagot, amely az MNB égisze alatt készült, és az iparkamara is véleményezte. A kormány továbbgondolta a tervet.

Az egyik legnagyobb lehetőség egy új Eurázsia létrehozása, amelynek egyik pontja az új (Kínát a szárazföldön Európáva összekötő) selyemút és egyéb kereskedelmi útvonalak kiépítése - idézte egyebek mellett Matolcsy Györgyöt a Világgazdaság. Az MNB elnöke a Magyar Közgazdasági Társaság vándorgyűlésén szólalt fel.

Matolcsy elmondta még, hogy a via Carpathia 2026-ra készülhet el, ezzel Görögország és a Baltikum között - Debrecenen keresztül - új ága nyílhat meg az új selyemútnak.

Az iparkamara és az MNB tervei alapján továbbgondoltuk a versenyképességi csomagot, amelyet hamarosan el is fogadhat a kormány - mondta Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője. A közösségi kutatás-fejlesztési ráfordítások nem változtak az elmúlt tíz évben, míg a célzott vállalati költések folyamatosan emelkedtek, így mostanra az innovációra költött pénzek háromnegyedét a vállalatok adják - derült ki felszólalásából.

Megvalósulhat a MÁV és a Volán koordinációja is, sőt, akár cégszinten is összeköthetik a két szolgáltatást. Palkovics László hozzáfűzte: a rezsicsökkentést is folytatni kell, de nem az árak szabályozásával, hanem az energia hatékony felhasználását segítő megoldások elterjesztésével.

A fotó forrása: Szabó Dániel/Napi.hu

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK