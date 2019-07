Valamit nagyon tervez a kormány

Gazdaságvédelmi akciók címén megszorítások követik egymást a következő egy évben, hogy milyen szigorúak, az attól függ, mennyire romlik az ország gazdasági környezete és helyzete.

Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn világossá tette, hogy a gazdasági feltételek várható romlása miatt az idei 13+1 pontba gyűjtött, gazdaságvédelmi akciótervnek elnevezett intézkedéscsomagot 2020-ban két újabb követheti, egy tavasszal, és egy másik (ha szükséges) ősszel - emlékeztetett a Népszava. Részleteket nem árult el. Ez nem csoda, hiszen saját maga sem tudja még - fogalmazott a napilap érdeklődésére Katona Tamás egyetemi tanár.

A szakértő szerint a miniszterelnök is érzékeli, bár nem vallja be, hogy a magyar gazdaság túlfűtött, és továbbra is minden eszközt megragad a gazdasági növekedés ösztönzésére. A családvédelmi akcióterv is végeredményben ezt szolgálja, hogy tehetősebbek ennek révén növeljék fogyasztásukat. Az új lakások áfájának átmeneti csökkentése elsősorban az építőipari vállalkozások profitjának növelését szolgálta, és nem azt, hogy a családok olcsóbban juthassanak új otthonhoz.

A jelentős adócsökkentés ellenére drasztikus áremelkedés ment végbe - a családok otthonteremtési kedvezményének (csok) következménye is drágulás lett. A kormány ugyanakkor mereven elzárkózik attól, hogy az Európai Unió legmagasabb, 27 százalékos áfakulcsát mérsékelje, vagy a tranzakciós illetéket eltörölje.

A GKI legfrissebb előrejelzése szerint Magyarországon csökken az uniós támogatások beruházás-serkentő hatása és mérséklődik a lakosság vásárlóerejének növekedése is. Emellett az Európai Unió konjunktúra-indexe csaknem hároméves, a magyar 2,5 éves, a magyar szempontból fontos német ipari bizalmi index pedig ötéves mélypontján van.

