Válaszolt a kormány: Csak megvédték a posta-ügyfelek milliárdos vagyonát

A kormány szerint csak azért kellett átadni a Magyar Posta brókercégének ügyfeleit és vagyonukat a kormányközeli Takarék csoportnak, hogy a kiszolgálás a jövőben is zökkenőmentes legyen. Az ügyfelek egy része inkább nem kért ebből.

Megpróbálta megmagyarázni a kormány, hogy miért volt szükség a Magyar Posta Befektetési Zrt. (MPBSZ) legalább 45 ezer ügyfelének mintegy 226 milliárd forintos vagyonának átruházására október 21-én a kormányközeli magántulajdonban lévő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz. "A Magyar Posta megszüntette az MPBSZ-szel korábban fennállt függő ügynöki jogviszonyát annak érdekében, hogy az ügyfelek jövőbeni kiszolgálása továbbra is zökkenőmentesen működjön" - válaszolta Fónagy János, a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter államtitkára Burány Sándor (Párbeszéd) képviselő írásbeli kérdésére.

Arra nem tért ki válaszában az államtitkár, hogy az elmúlt években eddig miért volt megfelelő ez a függő jogviszony és most milyen esetleges zökkenők miatt kellett átadni az ügyfeleket a magántulajdonban lévő MTB-nek. A függő ügynök a törvény definíciója szerint a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi. Az indoklás szerint az átruházással biztosítják a zavartalan kiszolgálást, hiszen a bank rendelkezik a legtöbb kiszolgálási ponttal Magyarországon, így az ügyfelek továbbra is a lakhelyükhöz közel tudják intézni befektetéseiket.

A Vida József elnök-vezérigazgató által vezetett MTB amúgy mintegy 700 fiókkal rendelkezik, a Posta ellenben 2018 végén 2437 postai szolgáltatóhellyel, alvállalkozók további 245 hivatalt üzemeltettek, míg mobilpostai szolgáltatással 1136 település rendelkezett. Fónagy János igyekezett megnyugtatni az ügyfeleket: egyrészt november 15-ig díjmentesen átmehetnek egy másik szolgáltatóhoz, másrészt dönthettek a befektetések visszaváltása mellett is, vagyoni hátrány nem érhette őket. Az írásbeli válasz alapján ezekkel a lehetőséggel az ügyfelek egy része élt is, és november 15-ig még mindig van lehetőség az intézkedésre.

A Napi.hu írta meg, hogy még az idén megszünteti befektetési üzletágát a Magyar Posta brókercége, amely minden ügyfelét és vagyonukat átadta a Takarék csoportnak. Ennek érdekében október 21-én a társaság felfüggesztette valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységét, továbbá kezdeményezi a Magyar Nemzeti Banknál a vonatkozó tevékenységi engedélyének visszavonását. A cég közlése szerint megszüntetik az egyes pénzügyi eszközök forgalmazására vonatkozó szerződéseiket, valamennyi függő ügynökével megszünteti a közvetítői jogviszonyt, és nem köt befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A Takarék csoport és a Magyar Posta közös brókercégének több tízezer ügyfele lehetett, akinek tavaly év végén 226 milliárd forintnyi vagyon volt a számláján. Az elmúlt évek során nagyra hízó ingatlanalapok közül a MPBSZ értékesítette a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék ingatlanalapját, az ügyfélvagyon legnagyobb hányada ilyen befektetési jegyekből állhatott. Az állományátruházás egy nagyobb összeolvadás része. A MTB-be október 31-én olvadnak be a maradék takarékszövetkezetek, ezt megelőzően veszi át a hitelintézet a brókercég állományát. Az évek óta tartó országos fúzió lezárásaként a hónap végén egyesül tizenegy takarékszövetkezet, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.