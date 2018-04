Választás 2018: ez a hír érdekelni fogja

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még két napig, pénteken 16 óráig lehet jelezni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjénél, ha valaki az országgyűlési választás napján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyarországi településen szeretne szavazni. Ugyaneddig az időpontig lehet mozgóurnát kérni a helyi jegyzőtől a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgároknak.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, a saját választókerületének a jelöltjeire szavazhat. Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy online formában, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik - írja az MTI. (Rajtuk múlhat a Fidesz választási győzelme.)

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén van. Ebben az esetben ugyanis az ápolt a lakcíme szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságától (szszb) nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt csak a szavazókör területén belül vihetik ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör szszb-jétől már kérheti, hogy mozgóurnát vigyen hozzá.

A helyi választási iroda a választópolgárt kérelmére törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. A választópolgár április 6-án 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Így működik a mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet április 6-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodához. Ezt követően már csak a szavazás napján, a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni mozgóurnát 15 óráig.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - az azt igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

