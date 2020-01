Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Választási csalással riogat a Fidesz Győrben

Emberek fenyegetésével és megtévesztésével választási csalást készített elő a január 26-ai időközi választásra a Pollreisz Balázs polgármesterjelöltet támogató DK, Jobbik, LMP, Momentum és MSZP - jelentette be a Fidesz városi szervezetének alelnöke szombaton a megyeszékhelyen.

Fekete Dávid, aki a város alpolgármestere is, a sajtótájékoztatón azt mondta: tavaly novemberben az ellenzéki pártok által megbízott személyek szegény és hátrányos helyzetű embereket kerestek meg azzal, hogy egy videóban azt mondják, "őket régebben arra kényszerítették, hogy vegyenek részt a választásokon és szavazzanak arra, akire egyébként nem is szerettek volna". Ez a 2013-as bajai akcióhoz hasonló videó - idézi az MTI.

Az embereknek, akik között vannak szellemi fogyatékkal élők, írástudatlanok és olyanok, akik nem is győriek, néhány ezer forintot ajánlottak fel a szereplésért, de volt, akit munkahelyének elvesztésével fenyegettek meg. A politikus hozzátette: a videót az időközi választás előtt szerette volna nyilvánosságra hozni a baloldal, hogy ezzel manipulálják a választókat, ezáltal az eredményeket. A közeljövőben feljelentést tesznek az ügyben - jelentette ki.

Elmondta azt is, hogy eddig egy tucat ember jelentkezett a Fidesznél, hogy szerepel ilyen videókban, és nyilatkozatot arról, kik, hol, mikor és milyen módon készítették elő a bűncselekményt és hogyan hajtották végre. Ezek a nyilatkozatok rendelkezésre állnak és pontosan le van írva bennük, hogy kik voltak az ellenzéki pártok megbízottjai.

"Ismét bebizonyosodott, hogy az ellenzéki pártoknak semmi sem szent, bármire képesek, hogy hatalomhoz és pénzhez jussanak, akár a legaljasabb bűncselekmények elkövetésé árán is". Hozzátette: a Fidesz győri szervezete felszólítja az ellenzéki pártokat, hogy "fejezzék be a választási csalásokat, a szerencsétlen emberek kihasználását és felhasználását". Az ellenzék módszereit elutasítják, továbbra is a győriekkel közösen szeretnék építeni a várost - mondta.

Szerinte a január 26-ai választás sorsdöntő lesz a város életében, mert a tét az, hogy folytatódhat-e "az elmúlt évek nyugodt városépítő munkája a kormánnyal közösen", jelöltjük, Dézsi Csaba András irányításával vagy "örökös háborúskodás" költözik a megyeszékhelyre.

Győrben január 26-án azért tartanak időközi választást, mert az október 13-án megválasztott polgármester, Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) november 8-ával lemondott tisztéről.