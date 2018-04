Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Választási káosz: ez a helyzet a Bocskai úton

Három óra még a Bocskai úton, amíg sorra kerülnek azok, akik beálltak este 19.00-ig, hogy részt vegyenek a választáson. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 22.30 körül kezdődhet meg a szavazatszámlálás.

A Napi.hu-nak a sorba utoljára beálló két egyetemista fiú azt mondta ők 18:59-kor álltak be a sorba. Az akkor meg a Bocskai út a Zsombolya utca sarkaig ért.

Történelmi pillanatot így kell megélni, kielvezni az utolsó percig - indokolta egyikük. Véleményük szerint ez az utolsó alkalom, hogy választáson lehet kormányt váltani.

Közölték: sok apolitikus ismerősük van, aki most először szavaz. ők mind a ketten négy éve is választottak már, de késő harmincas barátaik most először szavaznak.

A kép forrása: Napi.hu/ Szabó Dániel

