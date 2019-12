Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vallania kell a bankoknak a magyaroknak, sokan asztalra csaphatnak

Január végéig minden banki ügyfél tételes kimutatást kap arról, miért és mennyi pénzt fizetett bankszámlához kapcsolódó szolgálatatásokért az elmúlt öt hónapban. Az elszámolásokat látva sokan dönthetnek a bankváltás mellett - vélekedik cikkében a Portfolio.

Januárban minden ügyfél újfajta díjkimutatást kap a bankjától, felsorolva, hogy augusztus 1. és december 31. között milyen költségeket számoltak fel neki a számlavezetésért, a bankkártyáért vagy netalán a netbankért és a mobilbankért. A díjkimutatás a rákövetkező esztendőben már a teljes éves kiadásokat tartalmazza majd, most még - a bevezetés időpontja miatt - csonka időszakra szól az elszámolás. A változtatást az Európai Unió PAD II. nevű szabályozása írja elő.

A Portfolio ennek kapcsán arról ír, hogy a kimutatás hidegzuhanyként érheti a bankszámlásokat, mivel öt hónapra lebontva, januárban egy 20 tételes kiadás lista jön, amelyekből sok elemről az ügyfelek nagy része valószínűleg nem is tudja, hogy fizeti azt.

A legfrissebb adatok szerint ugyanis szeptemberig bezárólag a legutóbbi 12 hónapban a pénzforgalomhoz és számlavezetéshez kapcsolódó banki díjak összesen 574 milliárd forintot tettek ki, a 2019-re tervezett tranzakciós illeték bevétel pedig 228 milliárd forintot tesz ki - összesített a portál, amely felidézi, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek egymásra mutogatnak a magas díjak miatt. A jegybank szerint túl magasak az ügyfelek költségei, amire a bankok a kötelező tranzakciós illetéket szokták említeni, mint kiváltó tényezőt.

A díjak megismerése után januárban sokan dönthetnek úgy, hogy olcsóbb számladíjakért másik bankhoz szerződnek át. Ebben pedig már a jegybanki Giro Zrt. olyan segítséget nyújt, ami miatt ez nem is nagy áldozat. Ugyanis a csoportos beszedési szolgáltatásokat, vagy az egyéb kártyáról levont havi szolgáltatási díjakat át lehet költöztetni az új számlához is. Ahogy a rendszeres utalások is utánajárás átköltöztethetők.