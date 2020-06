Válság: így látja a helyzetet az MNB vezetése

Egyszerre két fórumon is megszólaltak a magyar jegybank vezetői.

Nem kétséges, hogy a második negyedév gazdasági adatai Magyarországon és a világban is a modern kori gazdaságstatisztikák történetében még nem tapasztalt visszaesést mutatnak, amely után a helyreállás is komoly kihívásokat jelent majd. Ugyanakkor az elmúlt száz évet tekintve optimisták lehetünk. Az erős indulóhelyzetünket, valamint a rendelkezésre álló muníciókat okosan felhasználva ezúttal évekig tartó leszakadás helyett arra van jó esélyünk, hogy a felzárkózó pályánkat is megőrizzük - írta Virág Barnabás és Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetben.

A kritikusok gyakran hangoztatott véleménye szerint Magyarország a jó időkben elmaradt a felkészüléssel, így a vírusválság kitörésekor nem maradt puskapor a védekezéshez. Valójában azonban a magyar gazdaság az elmúlt száz évben egyetlen alkalommal sem nézett szembe olyan felkészülten globális válsághelyzettel, mint napjainkban - írták az MNB igazgatói.

Magyarország a 2008-2009-es válsághoz olyan autóval érkezett, amelyből nem csupán a gázpedál hiányzott, de fék sem volt és közben már a kormány sem működött. A súlyos következményeket mindenki tapasztalhatta. Ennél most összehasonlíthatatlanul jobb a helyzet. Szintén hasonlattal élve: egyetérthetünk, ha autónkkal az aszfaltról váratlanul mély, homokos szakaszra tévedünk, akkor a megfelelő lendülettel mindig nagyobb az esély újból a szilárd terepre kormányozni magunkat. Magyarország az elmúlt években pontosan ezt tette. A teljes foglalkoztatáshoz közeli állapot és a magas beruházási ráta elérése lendületet adott, miközben a jelentős külső adósságok lefaragása és a lakossági devizahitelek átalakítása révén számos ballaszttól is sikerült megszabadulni - írták a közgazdászok.

Arra a kritikára, miszerint - 2008-2009-hez hasonlóan - a magyar költségvetés és a monetáris politika sem lesz képes a válsággal ellentétes, úgynevezett anticiklikus hatásokat kifejteni, ez a válaszuk: még csak két hónap telt el a gazdasági védekezés időszakából, így a költségvetésnél az egyenleget nem most, hanem az év végén lesz érdemes levonni. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy egy egészségügyi vészhelyzettel állunk szemben, amelynek pontos lefutása egyelőre nem ismert. Olyan megoldásokat kell találni, amelyben a gazdaságpolitika beavatkozási képessége a legelső és a járvány kifutását követő hónapokban is megmarad. Vékony az ösvény.

Az MNB jelenleg mintegy 29 milliárd euró értékű tartalékkal rendelkezik. Ez az érték a széles körben elfogadott mutatók szerint biztonságos szint. A jegybank nemzetközi tartalékában mára az arany is fontos szeletet képvisel. Jelentős részben az aranytartalék jól időzített növelésének köszönhető, hogy az MNB eredménytartalékából 250 milliárd forintot tudott befizetni a költségvetésbe április elején, támogatva a koronavírus okozta válság kezelését - fogalmazott Virág Barnabás és Palotai Dániel.

Matolcsy György: Ez nem rendszerválság

Mai nehézségeink nem állnak össze rendszerszerű válsággá. Nem válságot, hanem egymástól elkülöníthető bajokat kell kezelni. Ma nem a rendszer válságával vagy válságok rendszerével van dolgunk, hanem célzott eszközökkel megoldható nehézségekkel. Beárazva a kormány és az MNB célzott eszközeit, már 2020-ra is egy szerényen bővülő magyar gazdaságot várhatunk - írta Matolcsy György MNB-elnök a Növekedés.hu-n megjelent írásában.

A jegybankelnök szerint a sikertelen válságkezelések legfontosabb tanulságát is le kell vonni: szigorúan tilos újabb külső eladósodás felé menni. Semmilyen körülmények között sem szabad újabb nemzetközi, ezen belül uniós hitelfelvétellel kezelni a mai kihívásokat - véli a közgazdász.

A korábbi válságok mások fontos tanulsága, hogy a gazdasági kilábalás döntő forrása a foglalkoztatás és a vásárlóerő megőrzése. A harmadik pedig az, hogy az elmúlt 10 év sikereinek harmadik forrását is használni kell: a hitelt. Ha két számjegyű a hitelállomány bővülése, akkor legalább 2 százalékkal nő a magyar gazdaság.

Emellett egy vadonatúj tanulságot is használnunk kell. Az elmúlt két év kiemelkedő, átlagosan 5 százalékos növekedése mögött a beruházási tevékenység magas szintje áll. Mindkét évben a teljes növekedés 75 százalékát adták a beruházások, ennek csaknem felét az építési tevékenység. Már egy tőke- és technológiaintenzív növekedési pályán vagyunk/voltunk. Aki tehát most beruházást indít, az mindenkit segít a gazdaság újra indításában, ez kiemelten igaz az államra - írta Matolcsy György.