Változás jön a vásárlók könyvében

A vásárlók könyvében a fogyasztók a jövőben már nem láthatják egymás bejegyzéseit és adatait. Ugyanakkor a korábbi híresztelésekkel ellentétben a kereskedőknek emiatt nem kell új vásárlók könyvét beszerezniük.

Dzindzisz Sztefan , 2019. április 17. szerda, 10:26 Fotó: Napi.hu / Szabó Zsuzsanna - Szabó Zsuzsanna

A vásárlók könyvét - amelybe az üzlet működésével, az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszok és javaslatok jegyezhetők be - továbbra is jól láthatóan és könnyen hozzáférhetően kell elhelyezni az üzletekben - írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy tilos a vevőket e joguk gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni.

Sokan nem tudják, de a vállalkozó 30 napon belül köteles megválaszolni a vásárlók könyvébe írt panaszt.

A GDPR miatt azonban április 26-tól módosulnak a kapcsolódó előírások: immár a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói beírást követően haladéktalanul el kell távolítani azért, hogy a korábbi bejegyzéseket és a bejegyzők adatait más fogyasztók ne láthassák.

A kereskedőnek ezeket az oldalakat elzártan kell megőriznie, és szükség esetén a hatóságnak kell megmutatnia. Bár korábban jelentek meg ilyen hírek, nem lesz olyan előírás, amely szerint a kereskedőknek ki kellene cserélniük az eddig használt vásárlók könyvét, ha az előzőekben részletezett rendelkezéseknek megfelelően járnak el.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzési tapasztalatok alapján a vásárlók könyvével kapcsolatos leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy az az üzletben nincs látható helyen, sokszor a fogyasztók bejegyzéseit nem válaszolják meg az előírt határidőn belül, de az is előfordul, hogy a vásárlók könyve nincs jegyző által hitelesítve.