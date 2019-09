Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Változik a dízelautók műszaki vizsgáztatása

Hétfő óta a gázolaj megnevezést fogadják el hivatalos besorolásként műszaki vizsga után, a "dízel" vagy "diesel" nem megfelelő - írja a hvg.hu.

A lap egy vizsgáztatást végző szakembertől megtudta, hogy valóban a gázolaj a helyes kifejezés mostantól, amelyre ők a vizsga során, a központi rendszerben javítják az adatlapot, ha abban dízel szerepelt.

A szerencse, hogy az okmányirodához csak akkor kell elmennie az autósnak, ha egyébként is betelt a forgalmijában az igazoló matricáknak fenntartott hely és egyébként is új forgalmit kellene kérnie. Tehát nem kell külön ügyet intéznie a dízeleseknek emiatt.

Mivel nem zárható ki teljességgel, hogy lesz olyan műszaki vizsgaállomás, amely esetleg akkor is elküldi a cserére a dízel/gázolaj elírás miatt az autóst, ha még nem telt be a műszakija, érdemes ezt is ellenőrizni, és rákérdezni.