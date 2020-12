Változik a koronavírus-tesztelés beutalási rendje

Átalakítja a Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavírus-fertőzések azonosítására használt PCR-vizsgálatok beutalási rendjét. Több labor illetékességén is változtattak.

Annak érdekében, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó új koronavírus (2019-nCoV) okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok (vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat) végzésére kijelölt laboratóriumok közötti terhelés egyenletesen történjen, a vizsgálati eredményközlések a minta beérkezését követően 24 órán belül leletezésre kerüljenek, ezáltal meghozhatóvá váljanak a szükséges járványügyi intézkedések és megkezdhető legyen az adekvát terápia, a tisztifőorvos rendelkezése szerint az alábbi beutalási rend alapján köteles minden egészségügyi szolgáltató eljárni: a kijelölt laboratóriumok a beutalási rend szerint a területükhöz tartozó szolgáltatókat nem utasíthatják el, az ehhez szükséges feltételeket meg kell teremteni - közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Müller Cecília országos tisztifőorvos által meghatározott új beutalási rendet.

Nem változik viszont az eddigi szabály, hogy a szabad kapacitás terhére a kijelölt laboratóriumok a területükön kívüli szolgáltatóktól is fogadhatnak mintát. A már követett betegek esetében a mintákat továbbra is abba a kijelölt laboratóriumba kell küldeni, ahol eddig a PCR-vizsgálatokat végezték. A követett beteg esetében is ugyanott kell a vizsgálatok végezni, ahol azt eddig is kezelték.

A beutalási a rend a következő lesz:

A laborok beutalási rendje Labor Iletékességi terület Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos, de elsődlegesen Heves, Nógrád megye Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Mikrobiológiai Laboratórium saját betegek és dolgozók, honvédségi intézmények emberei Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Kórház saját betegek és dolgozók Semmelweis Egyetem Jász-Nagykun-Szolnok valamint Komárom-Esztergom megye Synlab Hungary Kft. Fejér és Zala megye Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet saját dolgozók és betegek, valamint gyermekkorú lakosság Országos Korányi Pulmonológiai Intézet saját dolgozók és betegek Országos Onkológiai Intézet saját betegek és dolgozók Debreceni Egyetem Mikrobiológiai Tanszék Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Békés, Csongrád-Csanád megyék Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet Baranya és Tolna megye Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr-Moson-Sopron Bács-Kiskun megyei Kórház saját dolgozók és betegek Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (Szombathely) saját dolgozók és betegek Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Pest, Somogy, Vas és Veszprém megyék

Forrás: NNK

Korábban csak tizenhárom intézmény végzett teszteket még októberben, a lista azóta az Országos Vérellátó Szolgálattal bővült, amely Budapest mellett még hat megyéért felel. Most ezzel az egyik legnagyobb ellátási területért felelnek, nagyobbal, mint az egyetlen magánlaborként szereplő Synlab Hungary Kft.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy január 11-ig maradnak a már bevezetett szigorítások.