Változtasson a kormány az idősek vásárlási szabályain? Fontos felmérés érkezett

Az idősek többsége támogatja azt az ötletet, hogy a koronavírus-járvány miatt a 65 év felettieknek fenntartott 9-12 órás vásárlási idősávot 2 órásra szűkítsék - derül ki a Napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény-kutatásból.

A magyarok kétharmada (67 százaléka) egyetért azzal az ötlettel, hogy a koronavírus-járvány miatt a 65 év felettieknek fenntartott 9-12 órás vásárlási idősávot 2 órásra szűkítsék - derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból.

A szűkítés melletti legerősebb érvet, miszerint ezzel a változással a kereskedők is jól járnának, a válaszadók 37 százaléka osztja, míg további 30 százalék szerint két óra biztosan elég az időseknek a napi bevásárláshoz.

Az idősáv változatlanul hagyása melletti 33 százalék körében a két érv közel azonos súllyal esik a latba: 16 százalék szerint az idősáv szűkítése növelheti a zsúfoltságot és a járványveszélyt a boltokban, míg 17 százalék úgy véli, hogy azért nem kell a 3 órás intervallumhoz hozzányúlni, mert ennyi idő biztosan szükséges a nyugodt bevásárláshoz az idősek számára.

Még március 27-én, pénteken jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy másnaptól - a koronavírus-járvány elleni hatékony küzdelem érdekében - kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére, első lépésben két hétre azaz, április 11-ig. A szigorítás része volt az a döntés is, hogy 9 és 12 óra között kizárólag az idősek (65 év felettiek) mehetnek be és vásárolhatnak a nyitva lévő élelmiszerüzletetekben, drogériákban, piacokon és gyógyszertárakban.

A kereskedők módosítanának

Már április közepén olyan lapinformációk láttak napvilágot, miszerint kereskedelmi körökben egyre gyakrabban felmerül annak lehetősége, hogy a kormány hajlik a 65 év felettieknek szóló vásárlási idősáv finomítására, ahogy azt már a bevezetésekor is kérték az ágazati szereplők. Az ötlet az volt, hogy - nemzetközi mintára - két órára változna a 65 év felettiek által a bolti vásárlásra kizárólagosan fordítható idő délelőttönként, ráadásul szombatonként teljesen megszűnne. A kereskedők fő érve az volt, hogy - ez különösen a kijárási korlátozás első heteire volt igaz - miközben a reggeli idősávban, nyitástól 9 óráig megugrott az élelmiszerüzletek forgalma és nem egy helyen sorállás alakult ki, addig a forgalom a háromórás speciális szakaszban látványosan visszaesett 12 óráig.

Ezt követően hetekig nem történt semmi az ügyben. Pekó László, a Co-op Hungary igazgatósági elnöke a május 7-én megjelent interjújában úgy fogalmazott: "komolyan sújtja a boltokat a 65 év felettieknek fenntartott, 9-12 órás idősáv. A délelőtti órákban akár a felére is visszaesik az árbevétel, tizenegy és dél között alig van vásárló, ezt pedig a délutáni órákban tapasztalt növekedés nem mindig kompenzálja. A korlátozás különösen hétvégén okoz gondot, főként azokon a településeken, ahol a bolt eleve délig tartana nyitva" - mondta a cégvezető. Jobb híján a boltok tovább tartanak nyitva, ami tovább növeli a költségeket, ezért inkább szűkítenék a nyugdíjas korúak idősávját a 10-12 vagy a 11-13 óra közti idősávra.

Legutóbb május 13-án a Magyar Nemzet járta körbe a kérdést. Támogatjuk az idősáv szűkítését, valamint a hétvégi vásárlási korlátozások feloldását, amely országosan könnyebbé tenné a kereskedelem egész napos működését, a munkavállalók kiegyensúlyozottabb beosztását - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a napilapnak. Szavai szerint már javasolták a döntéshozóknak az idősáv rövidítését, mivel a korábbi vásárlási hullámok lecsengése után a tapasztalatok szerint 11 és 12 óra között már kevesen vannak a boltokban. Ebből, illetve a járványhelyzet alakulásából az látszik, hogy már nem várhatók tömeges megbetegedések.

És mit mondanak a 65 év felettiek?

És mit szólnak az idősáv esetleges szűkítéséhez a leginkább érintettek, azaz az idősek? A többségek támogatja azt. A Pulzus kutató mostani felmérése szerint ugyanis a 60 év felettiek körében az ötlet támogatottsága 62 százalékos. Ezen belül 38 százalék elfogadja a kereskedők érveit, míg 24 százalékuk szerint két óra elég a napi bevásárlásukhoz. A megkérdezett idősek 15 százaléka aggódik csupán amiatt, hogy a szűkítése növelheti a zsúfoltságot és a járványveszélyt a boltokban, míg 23 százalékuknak igenis kell a három óra a nyugodt bevásárláshoz. Az utóbbi véleményt a 18-39 évesek 13 százaléka, valamint a 40-59 évesek 15 százaléka osztja.

Ezt kell tudni a kutatásról A Pulzus Kutató felmérése 1000 fő megkérdezésével történt, a válaszok reprezentálják a magyar felnőtt lakosság véleményét. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint a magyar alapsokasági adatoknak megfelelően tükrözik a felnőtt, 18 pluszos lakosság véleményét.

A kutatásból az is kiderül, hogy a férfiak és a nők között nincs érdemi véleménykülönbség: 69, illetve 66 százalékuk támogatja az idősávszűkítés ötletét. Az érvek súlyában viszont akad eltérés: a nők számára többet nyom a latban az, hogy ezzel a kereskedők is jól járnának, míg a férfiak körében erősebb érv az, hogy a két óra biztosan elég az időseknek a napi bevásárláshoz.

A jelek szerint egyre többen értik azt, hogy - különösen a kisebb településeken - igencsak megszenvedik a helyi boltok a napi három órányi alacsony forgalmat. A Pulzus Kutató reprezentatív közvélemény-kutatása szerint ugyanis a kereskedői érvet a községben élők csaknem fele (47 százaléka) osztja, míg ez az arány a többi településtípusban 32-35 százalék között mozog.

A kereskedők panaszaira végzettség szerint főleg a diplomások (42 százalék) és az alapfokú végzettségűek (40 százalék) fogékonyak. A középfokúak körében a legerősebb érvnek az számít, hogy két óra biztosan elég az időseknek a napi bevásárláshoz.