Változtatni kell a nyugdíjemelésen, elszámolta magát a kormány az érdekvédelem szerint

Szakmailag prognosztizált fogyasztási áremelkedéssel megegyező nyugdíjemelést kérnek a nyugdíjasok - írja közleményében a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület. Az inflációkövető nyugdíjemelés miatt rosszul járhatnak az idősek, mert a kormány a ténylegesnél alacsonyabb számokkal kalkulálhatott.

Már eldőlt, hogy 3 százalékkal kell emelni a 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást és a többi inflációhoz kötött nyugdíjjellegű vagy egyéb juttatást. A kormány ezt a jövőre becsült infláció alapján határozta meg, ami az eddigi évek tapasztalatai alapján rendre elmaradt a tényleges áremelkedési mértéktől. Az inflációkövető rendszert már sok kritika érte, mert ugyan papíron a vásárlóértéket megőrizné, a gyakorlatban a novemberi nyugdíjkorrekcióig az idősek hitelezik általa az államot.

Most újabb kritika érkezett, ezúttal a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületétől. "Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a Covid-19 járvány továbbra is megnehezíti a társaink - köztük kiemelten az idős korosztály - életét. Sok barátunktól, ismerősünktől kellett szomorú búcsút vennünk, mert szervezetük nem tudta legyőzni a vírust" - írja közleményében a szervezet, amely szerint már a Magyar Nemzeti Bank 2020 decemberi inflációs jelentése is magasabbra teszi a 2021-es inflációs számot.

"A tervezési hiba nagymértékben sújtja a nyugdíjas társadalmat, hiszen a január elsejei tervezett 3 százalékos nyugdíjemelés nem tart lépést se az MNB 3,8 - 4 százalékos prognosztizált áremelkedésével, se az idősek életkörülményeiben jelentkező nehézségek kompenzálásával. A tervezet 3 százalékos nyugellátások emelése különösen elmarad az élelmiszerek területén várható 4,6 - 4,8 százalékos árak növekedéstől. Kérjük, hogy a Kormány - a törvény által biztosított felhatalmazás alapján - a 2021. január elsejei nyugdíjemelést a 3 százalékra tervezett mérték helyett 4 százalékos nagyságban állapítsa meg. Nem tarjuk méltányosnak azt, hogy az év elején történő korrigálás elmaradása esetén a nyugdíjasok ismét a Kormány számára kényszerülnek hitelezésre" - írják a közleményben.

