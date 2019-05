Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Van, amiben jó teljesítményt mutatnak a kórházak

Jelentősen nőtt az utóbbi években az egynapos sebészettel ellátott betegek száma Magyarországon, ami jó hír a betegeknek és az ellátórendszernek is - írta a 24.hu.

Az egynapos sebészet lényege, hogy a beavatkozást követő 24 órán belül a beteg elhagyja a kórházat és az otthonában gyógyulhat. Az Orvosi Hetilapban megjelent kutatás pedig rámutat arra, hogy a sokat bírált állami egészségügyben legalább ezen a területen kiemelkedő a fejlődés.

A Pécsi Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budaörsi Egészségügyi Központ tanulmányából kiderül, hogy 2010 és 2015 között az egynapos formában ellátott esetek száma évi 130 995-ről 251 328-ra emelkedett, ami jelentős fejlődés - olvasható a 24.hu cikkében.

Az egynapos ellátás mérsékli a kiadásokat, a beteg jóval rövidebb időt tölt az egészségügyi intézményben és gyorsabb a rehabilitációja, aminek nemzetgazdasági előnye is van, hiszen hamarabb visszatérhet a munkahelyére. Az ellátórendszert is kevésbé terheli, és jelentősen csökken a kórházi fertőzések rizikója is.

2010 és 2015 között az egynapos sebészeti esetszámok mértéke meghaladta az 1,2 milliót.

A kutatásból kiolvasható az is, hogy a szülészet-nőgyógyászat, a szemészet, a sebészet és az urológia jár élen az egynapos ellátásban - írta a lap.