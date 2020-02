Van lakásbiztosítása? Jelentős változásokra készülhet

Egy biztosítónak elég volt másfél hónap, hogy pályázzon a jegybank minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (mfo) címére. A többiek még csak dolgoznak a terméken.

Bár minden biztosító azt állítja, hogy nagyon készül piacra dobni végre a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítását (mfo), a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) egyelőre nem tolonganak a pályázataikkal. Az MNB-nél bő egy hónappal ezelőtt, január 10-én nyílt meg a lehetőség a pályázatok benyújtására, és egy biztosító - a jegybank nem árulta el, melyik - szinte azonnal be is nyújtotta a pályázatát. Ha hiánytalan a pályázat, az MNB-nek 20 munkanapja van arra, hogy elbírálja, és ha igent mondott rá, akkor a biztosítónak 60 napon belül kell a piacra lépnie az új termékkel.

Az elsőként pályázó cég tehát - ha nem kért tőle az MNB újabb dokumentumokat - lassan meg is kaphatja az engedélyt. Második pályázó azonban azóta sincs, pedig idő lett volna a termékfejlesztésre, hiszen csaknem három hónapja lehet már tudni, milyen feltételeknek kell majd megfelelni. A biztosítók szinte mindegyike leszögezi: üdvözlik az MNB kezdeményezését, az mfo-t is fejlesztik, de a pályázataikat benyújtani csak később tervezik.

Négy nagy, sok kicsi

A lakásbiztosítási piacon jelenleg 12 szereplő van, de a 85 százalékát a négy legnagyobb szereplő birtokolja (Aegon, Generali, Groupama, Allianz). 3,22 millió lakásbiztosítási szerződés van a piacon az MNB adatai szerint, ezek éves díjbevétele meghaladja a 120 milliárd forintot, vagyis egy átlagos szerződés éves díja 38 ezer forint körül van. A lakásbiztosítás jó üzlet, hiszen a kárhányad 30 százalék alatt volt 2018-ban, és a különösen viharos évek kivételével nem is emelkedik 40 százalék fölé. 2010-ben különösen sok viharkár volt, akkor 60 százalék fölé ment valamivel ez a ráta.

Abban tehát az MNB-nek igaza lehet, hogy lehetne élénkebb a verseny, és adhatnák olcsóbban is a piaci szereplők ezeket a szolgáltatásokat. Ezen sokat segíthetne, ha össze lehetne vetni a termékeket. Az ezzel kapcsolatos kezdeményezések azonban eddig nem sok eredményt hoztak. Bár az internetes alkuszcégek kínálatában is ott vannak ezek a termékek már évek óta, olyan átkötési hullámok, mint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb), nincsenek.

A termékek összehasonlítása egyáltalán nem könnyű, és ezen az sem változtatott sokat, hogy hét évvel ezelőtt bevezettek egy standard termékvázlatot, amely alapján a szolgáltatók egy megszabott struktúrában készítik el a termékeiket. Ez a termékvázlat elvileg segíti az összehasonlíthatóságot, de a gyakorlatban teljesen különböző árú és fedezetet kínáló lakásbiztosításokat is össze lehet rakni a segítségével, ami meg is történik.

Milyenek lesznek az új biztosítások? A jegybank az mfo-nál a káresemények pontos meghatározását, a mentesüléseket és kizárásokat illetően is egységes feltételrendszerű, széleskörű biztosítási védelmet határozott meg. Ennek keretében - a piacon megszokotthoz képest - az mfo egy bővített alapcsomagot tartalmaz, amely kiterjed valamennyi a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, miközben más piaci termékekhez képest minimális kizárásokat enged.



Az alapcsomag tartalmazza a piacon szokásos valamennyi környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot (például tűz, vihar, villámcsapás stb.) és ezen túl 5 olyan kockázatot, melyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például vízkár (elfolyt víz is), betöréses lopás, rongálás, vagy üvegtörés.



Az alapcsomag mellé az ügyfelek - igényeik szerint - elnevezésükben sztenderdizált, illetve esetlegesen további kiegészítő fedezeteket is választhatnak, együttkötési kényszer nélkül. Ezzel elkerülik, hogy számukra lényegtelen biztosítási fedezetekre is díjat fizessenek.



Az elhúzódó kárrendezések elkerülése érdekében az mfo termékek feltételrendszere megszabja, hogy káresemény esetén az ügyfélbejelentés után a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel. A kárszemlére ezután legkésőbb 5 munkanappal sort kell keríteni. A kárkifizetés megindítása a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül megtörténik.



Fontos újítás még az is, hogy a szerződéseket nem csak évfordulóra, de akár három havonta fel lehet mondani, ha elégedetlen az ügyfél.

Dolgoznak rajta

A teljesen összehasonlítható termékek megjelenése a kisebb szereplőknek kedvezhet. A nagyok közül a Groupama azt nyilatkozta: jelenleg dolgozik fogyasztóbarát lakásbiztosítása kialakításán, és az ütemterv szerint még az idén benyújtja a teljes pályázati anyagot az MNB-nek. A piacvezető Aegon is úgy döntött, hogy pályázatot fog benyújtani az mfo értékesítésére. A pályázati dokumentáció előkészítése jelenleg folyamatban van. A Generalinál is megkezdődött a munka, pályázni akkor tudnak, amikor valamennyi feltételnek eleget tettek - közölték lapunkkal. Más biztosítók is tervezik a részvételt, a Magyar Posta és a Signal is úgy nyilatkozott: ez a cél. Az NN, amely nemrég jelentette be, hogy nem élet üzletágat is indít Magyarországon, szintén nyújtana ilyen biztosítást.

Az biztos, ha a cégek piacra lépnek az új konstrukciókkal, nőni fog a verseny. "Ha elkészül az MNB termék-összehasonlító felülete, az várakozásunk szerint nagymértékben elő fogja segíteni a piaci verseny élénkülését, de az igazi nyertesei az ügyfelek lesznek" - mondta a Napi.hu-nak Mikó János,a Signal vagyonbiztosítási termékmenedzsere. A Groupama szakértői azt várják, hasonlóan népszerű lesz az mfo, mint a minősített fogyasztóbarát lakáshitel (mfl).

A bankok jobban siettek

Hogy mennyi idő kell a biztosítóknak, nem tudni, a bankok mindenesetre 2017 márciusában hallattak először az mfl-től, a pályázatot május 19-én írta ki az MNB azzal, hogy a dokumentumokat 2017. június 1-től lehet beadni. Több bank már július második felében megszerezte a minősítést, augusztus legelején pedig az Erste, az OTP, az MKB, a K&H és a Takarékok is árultak ilyen hiteleket. 2017 októberében már azzal büszkélkedett az MNB, hogy 52 kereskedelmi bank és takarékszövetkezet - vagyis a piac valamennyi rendszerszinten jelentős szereplője - 104 különféle mlf-terméket kínál a lakosságnak.

A biztosítók ehhez képest eddig némi késésben vannak. A pályázat feltételei már tavaly november 20. óta ismertek, és több mint egy hónapja be lehet nyújtani a pályázatokat is. Igaz, a bankok sokkal kevesebbet veszíthettek az új termékkel, mint a biztosítók. Az mfl-t nyújtó bankok új ügyfeleket szereztek a minősítéssel, akiket jellemzően 15-20 évre magukhoz is kötöttek, hiszen a lakáshitelek futamideje ennyi. A hitelkiváltások aránya pedig alacsony, a régi ügyfelek nem mozdultak meg, hogy a lakáshiteleiket mfl-re cseréljék. Még a változó kamatozású hitelek fixesítésével kapcsolatos kampány is csak keveseket mozdított meg.

A biztosítóknak jobban fájhat

A biztosítóknál nagyobb a tét. Ezek a cégek az mfo-val új ügyfelek helyett inkább csak a meglévő piacot oszthatják fel újra valószínűleg a korábbinál alacsonyabb biztosítási díjakkal. Ha az MNB felületén elindul az összehasonlító program, akár úgy is járhatnak, mint a kgfb-nél történt az online alkuszok térnyerése után: az árérzékeny ügyfélkör azonnal megmozdul. Ráadásul az mfo egyik fontos eleme, hogy a kliensek akár három havonta is válthatnak biztosítót, így a mozgás még nagyobb lehet.

A biztosítók szerint azért nem biztos, hogy mindenki mfo-t fog keresni a jövőben. Az Aegon szerint a standardizált struktúra, a kockázati kör és az azonos szerződésszövegezés ugyan összehasonlíthatóbbá teszi ezt a terméktípust, de a zárt csomagösszetétel miatt ezek a termékek várhatóan nem felelnek meg minden ügyfélkörnek. Számukra továbbra is elérhetőek lesznek a személyre szabható, rugalmas modulokból álló biztosítási termékek. A Generalinál és a Groupamánál is inkább azt várják, az új termék nem kiszorítja a régieket, hanem kiegészíti majd a kínálatot.