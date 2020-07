Váralanul jó hír érkezett a magyar gazdaságból

A beszerzési menedzserindex (bmi) szezonálisan kiigazított májusi értéke 47 pont lett, a májusi 40,7 pont után - adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A korábbi júniusokkal összevetve az idei érték alulmúlja a hosszú távú júniusi átlagot (52,5), és nem éri el az elmúlt három év átlagát (54,5). A felmérésben vizsgált részindexek emelkedtek májushoz képest, ennek mértéke hat esetben érte el az 5 százalékpontot - közölték a logisztikusok.

A júniusi adatok alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest továbbra is kedvezőtlen folyamatokról számoltak be, bár lényegesen enyhébb mértékben. Februárban már néhány válaszadónál érződött a koronavírus-járvány hatása, ami márciusban kibontakozott, és áprilisban erőteljesen meghatározta a mindennapokat, a májusi enyhítésekkel párhuzamosan ugyanakkor a szűkülés üteme lassult és ez a trend júniusban is megmaradt.

A bmi üteme még mindig szűkülést mutat, és továbbra is 50,0 pont alatt maradt. A 2020. június index nagyobb ugyan a májusi (40, pont7) értéknél, de így is a valaha volt legalacsonyabb júniusi érték. A korábbi legalacsonyabb júniusi értéket 2009-ben mérték (47,2 pont).

A termelési mennyiség indexe nőtt májusi értékéhez képest, de 50 pont alatt maradva a termelt mennyiség csökkenését jelzi az előző hónappal összevetve, negyedik alkalommal. A mostani érték átlag alatti, 1995 óta egyszer volt alacsonyabb az index értéke júniusban.

Az új rendelések indexe enyhébben emelkedett, de 50 pont alatt maradt. A mostani érték átlag alattinak tekinthető 1995 óta, eddig egyszer mértünk alacsonyabb júniusi értéket.

A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónaphoz hasonlóan júniusban is csökkenésre utal, hetedik alkalommal, egyhavi bővülés után. Az index értéke nagyobb lett májushoz képest, de átlag alatti értéknek tekinthető, valamint a nyolcadik legalacsonyabb júniusinak.

A beszerzési mennyiség mutatója enyhén nőtt májusi értékéhez képest, de 50 pont alatt maradt ötödik alkalommal negyvenkilenc hónap bővülés után, és a szűkülés üteme még erősebb. A mostani érték alulmúlja az elmúlt három év átlagát, és a második legalacsonyabb júniusi adat.

A beszerzési árak indexe magasabb lett, és 50 pont felett maradva további árnövekedést jelez a válaszadók szerint. Ezzel a beszerzési árak nyolc hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően ötvenedik hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a kilencedik legkisebb júniusi.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt májushoz képest, de továbbra is 50 pont alatt maradt. Az exportindexnél hasonló a folyamat: nőtt az előző hónaphoz képest, de 50 pont alatt maradva jelzi az export mennyiségének szűkülését negyedik hónapja.

Ebben a hónapban akkumulátorok, elektronikai alkatrészek, elemek, integrált áramkörök és kondenzátorok kapcsán jeleztek az MLBKT válaszadói jelentősebb áremelkedést. Hiány volt csőből, egészségügyi termékekből, egyszer használatos kesztyűből, kínai alapanyagokból, maszkból, pigmentből és porlasztóból. Jelentősebb árcsökkenésről acéllemez, csirke, kvarchomok, műbelek és sertés esetében számoltak be.