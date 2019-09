Váratlan dolog történt a Balatonnál

A briteknél is algásodnak a tavak

Nagy-Britanniában a BBC írt hasonló történésről: Edinburgh, Southampton és Lincolnshire tavaiban is megjelent a dominánsan cianobaktériumot tartalmazó alga. Ezeken a helyeken már sokkal veszélyesebb a helyzet, ugyanis a mérgező alga kiütést, hányást és hasmenést okozhat. A kisállatokra még jobban oda kell figyelni, Angliában több kutya is elpusztult miután algás vízből ittak. Akkor alakul ki ilyen jelenség, ha a víz hőmérséklete huzamos ideig melegebb a megszokottnál. Laurence Carvalho, a brit ökológiai és hidrológiai központjának professzora szerint erős bizonyíték van arra, hogy az éghajlatváltozás megnövekedett problémákhoz vezet, szélesebben körben elterjedt és sokkal intenzívebb algásodást eredményez az egész világon. Szakértők attól tartanak, hogy a felmelegedéssel a helyzet tovább romlik - számolt be a Guardian